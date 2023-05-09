9 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 9 мая
9 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников, почитают святых, а также почитают память погибших во время Второй мировой войны. Кроме того, 9 мая ― Степанов день и день Василия Амасийского. Какие праздники 9 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале STB.UA.
9 мая ― праздники:
- День Европы
- Второй день памяти и примирения;
- День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
День Европы посвящен единству стран Европы, мира и солидарности.
«Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы — нашей союзницы. Которая никогда не называет Украину „выдуманным“ или „искусственным“ образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее — нашу Европу», — отметил Зеленский.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне ― государственный праздник в Украине, который официально отмечается 9 мая, начиная с 2016-го года. Он пришел на смену советскому празднику Дня Победы, который праздновали в СССР, а затем и в Украине до 2015 года включительно. Из-за декоммунизации после 2014 года было отменено празднование «Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и был принят новый закон, который установил в Украине запрет на пропаганду и публичное использование нацистской и коммунистической символики. Из законодательства исчез термин «Великая отечественная война». Также в новом празднике происходит смещение акцента из истории военных действий на истории конкретных людей. Также в законе указано, что это не праздник, а день памяти и чествования погибших.
9 мая ― Церковные праздники
День святого Василия Амасийского у православных христиан ― 9 мая. Василий Амасийский ― христианский святой, епископ Амасийский. Почитается в лике святых как священномученик. Святой Василий Амасийский был епископом Амасии, столицы Понта, и участвовал в Анкирском Соборе 314 года и Новокесарийском Соборе 320 года. Его арестовали и отрубили голову за поддержку христиан. Тело выбросили в море, но позже чудесным образом были найдены мощи Василия Амасийского.
9 мая ― День ангела
9 мая много людей отмечают свои именины. Если вы креститесь в этот день, то можете получить такие церковные имена: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.
9 мая ― народные приметы и традиции:
- Если утром будут заморозки ― есть вероятность их возвращения на неделе.
- 9 мая нужно встречать ласточек, возвращающихся из теплых краев.
- Считается, что 9 мая ― лучший день для посадки овощей.
9 мая ― что можно и нельзя делать в этот день:
- заниматься тяжелой физической работой;
- делать в доме уборку;
- ругаться и сквернословить;
- грустить и допускать плохие мысли.
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