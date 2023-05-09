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Какой сегодня праздник 9 мая

09.05.2023

9 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников, почитают святых, а также почитают память погибших во время Второй мировой войны. Кроме того, 9 мая ― Степанов день и день  Василия Амасийского. Какие праздники 9 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале STB.UA.

9 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

9 мая ― праздники:

  • День Европы
  • Второй день памяти и примирения;
  • День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

День Европы посвящен единству стран Европы, мира и солидарности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в Украине празднование Дня Европы 9 мая. Также глава государства подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
«Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы — нашей союзницы. Которая никогда не называет Украину „выдуманным“ или „искусственным“ образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее — нашу Европу», — отметил Зеленский.
Дни памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине в 2023 году ― 8 и 9 мая. В 2023 году Украина отмечает 8–9 мая в условиях полномасштабной военной агрессии россии, которая посягает на нашу независимость и территориальную целостность, само существование украинцев, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе. 

День победы над нацизмом во Второй мировой войне ― государственный праздник в Украине, который официально отмечается 9 мая, начиная с 2016-го года. Он пришел на смену советскому празднику Дня Победы, который праздновали в СССР, а затем и в Украине до 2015 года включительно. Из-за декоммунизации после 2014 года было отменено празднование «Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и был принят новый закон, который установил в Украине запрет на пропаганду и публичное использование нацистской и коммунистической символики. Из законодательства исчез термин «Великая отечественная война». Также в новом празднике происходит смещение акцента из истории военных действий на истории конкретных людей. Также в законе указано, что это не праздник, а день памяти и чествования погибших. 

9 мая ― Церковные праздники

День святого Василия Амасийского у православных христиан ― 9 мая. Василий Амасийский ― христианский святой, епископ Амасийский. Почитается в лике святых как священномученик. Святой Василий Амасийский был епископом Амасии, столицы Понта, и участвовал в Анкирском Соборе 314 года и Новокесарийском Соборе 320 года. Его арестовали и отрубили голову за поддержку христиан. Тело выбросили в море, но позже чудесным образом были найдены мощи Василия Амасийского. 

9 мая ― День ангела

9 мая много людей отмечают свои именины. Если вы креститесь в этот день, то можете получить такие церковные имена: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

9 мая ― народные приметы и традиции:

  • Если утром будут заморозки ― есть вероятность их возвращения на неделе.
  • 9 мая нужно встречать ласточек, возвращающихся из теплых краев.
  • Считается, что 9 мая ― лучший день для посадки овощей.

9 мая ― что можно и нельзя делать в этот день:

  • заниматься тяжелой физической работой;
  • делать в доме уборку;
  • ругаться и сквернословить;
  • грустить и допускать плохие мысли.

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