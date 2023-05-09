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Что посмотреть на Netflix в мае 2023: 10 премьер

09.05.2023

Если у вас была длинная сложная рабочая неделя, то отдых перед телевизором и просмотр Netflix кажется идеальным планом. Не так ли? Свернитесь калачиком на диване, запаситесь любимыми закусками и напитками, и пусть начнется удивительный марафон. Что посмотреть на Netflix в мае 2023? Редакция STB.UA делится новинками.

Фильмы и сериалы, которые выйдут на Netflix в мае 2023

История королевы Шарлотты Бриджертон

Приквел Бриджертон посвящен браку королевы Шарлотты с королем Англии Георгом и их эпической истории любви.

Фубар

Арнольд Шварценеггер возвращается! Актер исполняет роль агента ЦРУ, который обнаруживает, что его планы на пенсию оказались под угрозой, и теперь ему приходится браться за новую работу, тесно связанную с его семьей.

Сладкоежка 2

История о путешествии мальчика, который наполовину является человеком и наполовину оленем. Сериал рассказывает о его приключениях в постапокалиптическом мире, где он ищет дом и семью.

Жертва/подозреваемая

Документальная лента о журналистке Раю де Леоне, которая специализируется на освещении тем сексуального насилия.

Еврейское сватовство

Еврейское сватовство – это поиск любви в договоренности. Одинокие из еврейской общины, которым трудно найти пару, обращаются за помощью к Алене Бен Шалом, чтобы найти для них идеальную пару.

Путеводитель любви для туристов

Когда работа приводит американского туристического менеджера во Вьетнам, ее жизнь принимает неожиданный поворот и открывает путь к приключениям. В фильме рассказывается о том, как молодая женщина открывает для себя новую жизнь и ее привычки.

Добро пожаловать в Эдем (2 сезон)

Увлекшись эпической вечеринкой, группа молодых людей летит на безлюдный остров. Они не подозревают об опасности, тайне и ловушке, которые их ждут.

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Портной

Известный портной начинает шить свадебное платье невесты своего лучшего друга, но все трое хранят секреты, которые впоследствии разрушают их жизнь.

Royalteen: Принцесса Маргрете

После скандала на выпускном принцесса Маргрете хочет вернуться к нормальной жизни. Несмотря на проблемы в семье, она старательно делает вид, что все хорошо… Но забудется ли эта история окружающими?

Мать

Спасаясь от нападающих, бывшая киллерша выходит из тайника, чтобы защитить дочь, которую она оставила много лет назад. Главную роль в этом боевике сыграла Дженнифер Лопес

Кровь и золото

Историческая драма о временах Второй мировой войны. В центре сюжета — немецкий дезертир, пытающийся вернуться домой в последние дни войны, но его втягивают в битву с войсками СС, ищущих тайник с золотом.

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