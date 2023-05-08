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Какой сегодня праздник 8 мая

08.05.2023

8 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и почитают погибших во время Второй мировой войны. Кроме того, 8 мая ― День матери. Какие праздники 8 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

8 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

8 мая ― праздники:

  • День матери;
  • День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны;
  • Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

День матери ежегодно отмечают во второе воскресенье мая ― решение об этом было принято в 1999 году президентом Украины. День матери в 2022 году отмечают 8 мая. Международный день матери же отмечают 13 мая, и эти дни не стоит путать. Основоположницей праздника считается Анна Джервис из США, которая в 1908 году выступила с желанием почтить память своей матери. После ее усилий впервые День матери отметили в США в штате Вирджиния. 

День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны с 2005 года в Украине проводят перед 9 мая. Это связано с резолюцией Генассамблеи ООН к 60-летию окончания Второй мировой войны. В СССР была традиция проводить парады военной техники 9 мая ― якобы в день победы над Третьим рейхом, однако, Германия капитулировала 8 мая, а Япония воевала еще до 2 сентября 1945 года. Вместе со всеми странами мира Украина приняла решение почитать жертв войны 8 и 9 мая. 

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Каждый год 8 мая в мире уделяют внимание работе Красного Креста и Красного Полумесяца. Это связано с тем, что 8 мая 1828 года ― день рождения Андре Дюнана, который основал Красный Крест. Андре Дюнан созвал большую конференцию в 1963 году, на которой было утверждено создание Красного Креста.

8 мая ― церковные праздники

Апостола Марка Александрийского, евангелиста, епископа почитают в церкви ежегодно 8 мая.

В народе святого апостола Марка прозвали ключником за то, что, по поверью, он владеет ключами от дождей. Он родился в Иерусалиме и был племянником апостола Варнава. Он был епископом Александрийским, но погиб от рук язычников. Один раз они ворвались к нему, задержали и бросили в темницу. Его хотели казнить на следующий день, но апостол умер по дороге.

8 мая  ― День ангела

Сегодня сразу несколько людей могут отметить именины. Если вы собираетесь организовывать крестины, то человек может получить такие церковные имена 8 мая: Виктор, Станислав, Арсен, Бенедикт, Денис, Ида, Михаил, Ульрика, Марк, Сильвестр.

8 мая ― народные приметы и традиции:

  • Украинцы вместе с народами Европы и американцами сегодня почитают жертв Второй мировой войны. Лидеры стран посещают могилы погибших во время войны, все граждане минутой молчания вспоминают миллионы убитых.
  • У святого апостола Марка украинцы просили послать дожди и плодородие.
  • Святому Марку молились об излечении своих болезней.
  • В этот день можно начинать новые дела, организовывать поездки.

8 мая ― что можно и нельзя делать в этот день:

  • Нельзя шить, вязать, вышивать, а также пользоваться острыми предметами.
  • Запрещается желать другим зла.

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