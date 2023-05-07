7 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 7 мая

7 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников, а также Всемирный день сирот СПИДа. Кроме того, 7 мая ― церковные праздники, когда почитают мученика Савву Стратилата и Алексея Печерского. Какие праздники 7 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

7 мая ― какие памятные даты:

Всемирный день сирот СПИДа;

День радио.

Всемирный день сирот СПИДа ежегодно проводят 7 мая с 2002 года. Этот день организован Ассоциацией François-Xavier Bagnoud для повышения информированности общественности и правительства о бедственном положении детей-сирот.

День радио отмечают 7 мая страны бывшего СССР, так как якобы в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества 35-летний российский физик Александр Степанович Попов сделал доклад о радио и якобы первым изобрел его. С тем, кто первый придумал некоторые изобретения в конце 19 ― начале 20 века до сих пор проблемы, так как не было единой системы учета, в которой были бы все страны мира. Поэтому не нужно путать со Всемирным днем радио или Днем сотрудников радио, телевидения и связи Украины.

7 мая ― церковные праздники:

мученика Саввы Стратилата;

преподобного Алексея Печерского;

«Молченской» икoны Божьей Матери.

Мученик Савва Стратилат ― готский военачальник, который принял христианство. Он жил в 3 веке, и на ранних этапах христианства религию не жаловали в Римской империи. Савва мог творить чудеса именем Божиим, изгонял бесов. Но когда император Аврелиан узнал, что Савва ― християнин, его ждала участь других христиан. Каждый год Савве служат молитвы 7 мая.

Преподобный Алексей Печерский ― монах Киево-Печерской лавры середины 13 века. Из-за Монгольской навалы точные даты жизни утеряны, как и у остальных святых тех десятилетий. Упоминание об Алексее Печерском впервые подтвердили на карте Ближних пещер 1703 года. В 1795 году на месте его упокоения обозначены мощи «преподобного Алексия, почивающего в затворе». Почитают его 7 мая.

Молченская чудотворная икона Божией Матери находится в Путивле Сумской области в Молченском женском печерском монастыре.

По легенде 1 октября 1402 г., промышляя пчел в лесах, в 20 верстах от Путивля бортник в ветвях древнего дуба обнаружил сияющую золотом икону Божьей Матери. Там же был поставлен монастырь. С тех пор икона Молченской Божьей матери считалась хранительницей Путивльской земли. В 1919 году икону перенесли в подвалы, чтобы спасти, но после этого она считалась утерянной. В 1997 г. икона была возвращена возрождающемуся монастырю настоятелем Путивльского Спасо-Преображенского собора. Именно 7 мая ― день возвращения иконы.

7 мая ― День ангела:

7 мая вы сможете окрестить своих детей под такими именами: Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Лонгин, Неон, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома, Людмила, Людомира.

7 мая ― народные приметы и традиции

Украинцы убирают дом, приводят в порядок вещи, выбрасывают все старое.

Если 7 мая уже полетел пух с ив ― время нового посева позднего овса.

7 мая ― что можно и нельзя делать в этот день

Нельзя рассказывать свои сны, которые видели ночью. Они могут сбываться, но очень нескоро.

В этот день в церкви запрещено ругаться.

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