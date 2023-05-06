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Какой сегодня праздник 6 мая

06.05.2023

6 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников, а также почитают все пехотные войска. Кроме того, 6 мая ― Юрьев день в церковном календаре. Какие праздники 6 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

6 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какие праздники 6 мая:

  • Международный день без диет;
  • День пехоты.

Международный день без диет впервые отметили 6 мая в Великобритании. Активисты начали отмечать его также в других странах мира ― в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Израиле, Дании, Швеции и Бразилии. С 1998 года праздник поддерживают Международная ассоциация принятия размеров (ISAA) и Национальная организация женщин (NOW). Символом Международного дня без диет является синяя лента. Активистки из этих организаций хотят положить конец дискриминации по весу, «размеризму» и фэтфобии.

День пехоты в Украине отмечают 6 мая. Это связано с тем, что в 1648 году казаки победили в сражении у Желтых Вод ― первая победа Освободительной войны Богдана Хмельницкого. По распоряжению Президента Украины, с 2019 года Сухопутные войска чествуются в Украине именно в этот день. К тому, же, именно 6 мая отмечают День Георгия освободителя ― покровителя пехоты в Украине.

Церковные праздники 6 мая

  • Юрьев день (День святого Георгия)

Юрьев день православные христиане отмечают 6 мая. Георгий или Юрий был сыном христианина, которого казнили за веру. Сам он поступил на военную службу в Римской империи и дослужился до трибуна при императоре Диоклетиане. Ради христиан он отказался от своей карьеры военного и политика и погиб. Считается покровителем людей сильных духом, поэтому таковым для себя его выбрали украинские воины.

6 мая ― День ангела

Сегодня, 6 мая, свои именины отмечают Анатолий, Георгий, Иван, Валерий, Валерия, Александра. В случае крещения дети будут получать такие «крещенные имена».

6 мая ― народные приметы и традиции

В этот день считается, что земля особенно плодородная. Животных со спокойной совестью можно начать выгонять на пастбища.

6 мая ― что можно и нельзя делать в этот день

  • В Георгиев (Юрьев) день запрещено заниматься огородничеством, делать тяжелую работу, в которой нет необходимости ежемоментно.
  • В Юрьев день запрещено ругаться матом, ссориться в семье, так как убьет громом.
  • Нельзя сидеть в грязном доме, хранить ненужные вещи, скупиться.
  • На Георгиев день нужно помогать нуждающимся.

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