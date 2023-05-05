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Какой сегодня день 5 мая

05.05.2023

5 мая сразу несколько церковных, профессиональных и международных праздников. 5 мая — Нафанаила, Луки, Климента, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью и день гигиены рук. Чем особенное 5 мая ― читайте в материале.

5 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

5 мая 2022 года ― пятница. 5 мая на международном уровне закреплены праздничные и торжественные дни.

Какие праздники попадают на 5 мая

  • Всемирный день гигиены рук;
  • Всемирный день легочной гипертензии;
  • Международный день акушерки;
  • Международный день борьбы за права людей с инвалидностью;
  • День карикатуристов.
  • Всемирный день паролей.

При поддержке Всемирной организации здравоохранения в 5 день 5 месяца отмечают День гигиены рук ― символично, так как на руках по 5 пальцев. Идея торжественного дня — популяризировать гигиену для сохранения здоровья и жизней людей, так как много заболеваний можно получить, элементарно не моя руки.

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Всемирный день легочной гипертензии. Около 30 организаций приняли решение ежегодно обращать внимание общественности на то, как трудно лечить легочную гипертензию, на тяжелое состояние людей с этим заболеванием, которым часто качественное лечение просто недоступно.

Международный день акушерки. С 1991 года ежегодно 5 мая почитают профессию акушерки ― врача, который больше всего помогает приносить в этот мир новые жизни. Идею внесли на Международной конференции акушерок, которая существует с 1919 года. Именно акушерки должны иметь большой багаж медицинских знаний, чтобы не только помогать роженицам, но и оперативно принимать важные решения, в случае осложнений при родах.

Международный день борьбы за права людей с инвалидностью. С 1992 года 5 мая всем напоминают о правах людей с инвалидностью, так как часто особенно в постсоветских странах у них большие проблемы с передвижением, трудоустройством и жизнью со своими заболеваниями.

День карикатуристов посвящен выпуску цветного издания The Yellow Kid в 1895 году. Часто, люди именно через карикатуру могут выразить проблемы, которые существуют в обществе, но также именно ироничная карикатура дает возможность посмеяться даже над самим собой.

Всемирный день паролей отмечают в первый четверг мая. 20 наиболее распространенных паролей составляют 10,3% вообще используемых паролей. Создание надежного пароля ― трудоемкое задание. С 2017 года было принято решение вводить требование —  8-значный пароль, в котором используются символы разных регистров, знаки и цифры. Но как запоминать сгенерированный случайным образом пароль? Ведь использование ключевого слова становится все более опасным. Все вопросы о кибербезопасности ежегодно поднимают благодаря этому дню.

Церковные праздники 5 мая

  • Пpеподобного Феодора Сикеота.

Федор Сикеот ― византийский святой, аскет, отшельник, епископ, священник, монах, целитель и чудотворец. Учредил Сикейский монастырь. Мать с детства собиралась его отправить на военную службу, но ей явился святой Георгий, который запретил даже думать об этом. В результате, в услужении Господу он стал епископом и был таким известным, что Патриарх Фома ходил к нему получить благословение.

  • Апостолов Нафанаила, Луки, Климента.

С этим днем в украинской культуре связаны традиции посещать умерших, убирать на кладбищах, поминать предков. Также день Луки в мае считается одним из самых счастливых и удачных.

5 мая ― День Ангела

Сегодня, 5 мая, день Ангела отмечают Виталий и Теодор. Также, если кто-то решает крестить сегодня своего ребенка, то ему могут дать одно из этих крестильных имен.

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