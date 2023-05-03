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Как подключить Starlink?

03.05.2023

Украина уже получила доступ к StarLink. Так что украинцев интересует, как подключить StarLink для связи. Как работает спутниковый интернет? Где купить Starlink и по какой цене? Больше читайте в материале STB.UA.

Starlink: как подключиться в Украине

Что такое Starlink?

Starlink создан компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Спутниковая система предназначена для доступа в Интернет в разных уголках Земли. Работает через спутники связи, которые расположены на низкой околоземной орбите (около 500 км над поверхностью). Starlink не зависит от общей интернет-инфраструктуры.

Starlink: как подключиться в Украине

Где найти StarLink:

Заказать Starlink можно на официальном сайте компании StarLink. Сначала нужно зарегистрироваться, заполнить форму заказа и указать адрес получателя – именно туда компания отправит терминал.

Все заявки обрабатываются поочередно.

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Сколько стоит StarLink

За один комплект Starlink нужно заплатить $500. В наборе есть специальный терминал для приема сигнала, Wi-Fi маршрутизатор, а также соединительные кабели и крепления для подключения к сети. Однако с 24 августа Украина получила специальную цену: абонентскую плату в $60 и $385 за оборудование. Уменьшенная цена будет действовать до следующего пересмотра тарифной политики.

В пакет подключения входит терминал (антенна), Wi-Fi-роутер и кабель длиной 30 метров.

Starlink: как подключиться в Украине

Скорость интернета от StarLink

Скорость данного интернета составляет до 191 Мбит/с с возможной задержкой сигнала от 20 до 40 миллисекунд.

Как подключить StarLink:

  1. Главную антенну поставьте на улице, чтобы она соединилась со спутником. Воспользуйтесь специальным штативом для стойкости.
  2. Далее необходимо подключить антенну к терминалу с помощью кабеля, имеющегося в комплекте.
  3. Подключить терминал к электросети.
  4. Установить на свой смартфон или планшет приложение Starlink из Google Play или AppStore.
  5. Следуя инструкциям в программе, присоединитесь к спутниковому интернету.

Photo: SpaceX

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