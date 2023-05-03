Как сделать лимонад: 10 простых и вкусных рецептов дома

Домашние лимонады: топ-10 рецептов приготовления
Утолить жажду в жару и подзарядиться витаминами нам поможет домашний лимонад. Как сделать лимонад быстро и вкусно из доступных ингредиентов? В нашем материале вы найдете подборку из десяти рецептов лимонада в домашних условиях.
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Домашний лимонад с корицей
Ингредиенты:
- лимон – 10 шт.
- вода – 500 мл – 2 л (количество зависит от объема полученного лимонного сока)
- сахар – 300–400 г
- корица – 1 палочка
Способ приготовления:
- Снимите цедру с лимонов. Разрежьте лимоны пополам и выжмите сок.
- Вскипятите воду, добавьте палочку корицы, цедру лимона, сахар и перемешайте.
- Дайте смеси настояться, после процедите и охладите.
- Соедините смесь с соком лимона и перемешайте.
Домашний лимонад из арбуза
Ингредиенты:
- арбуз – 200 г
- базилик – 20 г
- лимон – 30 г
- сахар – 20 г
- вода без газа или с газом – 300 мл
Способ приготовления:
- Нарежьте арбуз шариками ложкой для мороженого.
- Очистите базилик от веточек и промойте.
- Нарежьте лимон дольками.
- Добавьте в графин арбуз, лимон и базилик, сахар и залейте водой. Аккуратно перемешайте.
Домашний лимонад из персика
Ингредиенты:
- вода — 2 л
- лимон — 1 шт.
- персик — 2 шт.
- сироп — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте лимон на дольки и отожмите сок. Сразу опустите в кувшин несколько отжатых долек.
- Нарежьте персики на большие дольки и немного отожмите. Опустите все в кувшин.
- Залейте сок и фрукты водой и добавьте сироп.
- Дайте лимонаду настояться и остыть в холодильнике в течение часа.
Домашний лимонад из клубники
Ингредиенты:
- клубничный сок – 500 мл
- грейпфрутовый сок – 100 мл
- вода газированная – 500–1000 мл
- клубничный сироп – по вкусу
- ягоды клубники — для украшения
Способ приготовления:
- Смешайте клубничный и грейпфрутовый сок, добавьте клубничный сироп.
- Тщательно перемешайте и залейте газированной водой.
- Охладите клубничный лимонад в холодильнике.
- При подаче украсьте ягодами клубники.
Домашний лимонад из огурца
Ингредиенты:
- огуречный сок — 40 мл
- лимонный сок — 25 мл
- сахарный сироп — 20 мл
- содовая вода — 150 мл
- веточки тимьяна
Способ приготовления:
- Смешайте огуречный и лимонный сок и сахарный сироп.
- Взбейте смесь в шейкере со льдом.
- Перелейте лимонад в бокал и залейте содовой.
- Украсьте ломтиком огурца и веточкой тимьяна.
Домашний лимонад из вишни
Ингредиенты:
- натуральный вишневый сок – 500 мл
- лимонный сок – 50 мл
- сахар – по вкусу
- вода с газом или без газа — по вкусу
- ягоды вишни — для украшения
Способ приготовления:
- Смешайте вишневый и лимонный сок с сахаром.
- Положите в стаканы несколько вишен. Налейте сок на треть объема стакана, добавьте охлажденную воду.
- Подавайте вишневый лимонад со льдом.
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Домашний лимонад из апельсина и кленового сиропа
Ингредиенты:
- апельсиновый сок — 30 мл
- апельсин — 30г
- лимонный сок — 10 мл
- лимон — 20 г
- розмарин — 5 г
- кленовый сироп — 40 мл
- содовая вода— 200 мл
Способ приготовления:
- Смешайте в стакане апельсиновый и лимонный сок.
- Добавьте мелко нарезанную мякоть лимона и апельсина, кленовый сироп и розмарин.
- Добавьте лед и залейте содовой.
Домашний лимонад из яблока и черной смородины
Ингредиенты:
- яблочный сок – 100 мл
- сок черной смородины – 100 мл
- сахарный сироп – по вкусу
- содовая с газом или без газа – 200–300 мл
- лайм – 1 шт.
Способ приготовления:
- Смешайте яблочный и смородиновый сок.
- Добавьте воду и перемешайте венчиком.
- Добавьте сироп, перемешайте и охладите.
- Нарежьте лайм слайсами и выложите на дно кувшина. Залейте охлажденным лимонадом.
Домашний лимонад из мандарина
Ингредиенты:
- мандарин – ½ шт.
- лимонный сок — 15 мл
- сироп маракуйи — 15 мл
- апельсиновый сок — 20 мл
- содовая — 250 мл
Способ приготовления:
- Разомните мякоть мандарина.
- Смешайте апельсиновый и лимонный сок, сироп маракуйи и мякоть мандарина.
- Перелейте смесь в стакан и добавьте содовую.
Домашний лимонад из малины
Ингредиенты:
- малиновый сок – 500 мл
- минеральная вода – 500 мл
- ягоды малины для украшения
- мята – 1–2 веточки
- лимон – 0,5 шт.
Способ приготовления:
- Смешайте охлажденный малиновый и лимонный сок с минеральной водой.
- Взбейте все венчиком или перемешайте.
- Выложите несколько ягод малины на дно стаканов и разлейте малиновый лимонад.
- Украсьте веточками мяты.
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