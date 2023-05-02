Торт на день матери: пошаговый рецепт приготовления праздничного торта ко дню мамы

Рецепт торта ко Дню матери
Мильфей в прямом переводе означает — тысяча листьев. И важно то, что вся тысяча должна быть хрустящей. Люди часто путают этот десерт с Наполеоном из-за сходства многослойности и заварного крема, но он — другой. Для крема и начинки можно использовать любые сезонные ягоды и фрукты. Этот торт – идеальный подарок маме на День матери. Читайте рецепт торта Мильфея ко Дню матери от Ольги Мартыновской прямо сейчас!
Ингредиенты:
- 500 г слоеного бездрожжевого теста
- 2 ст. л. сахарной пудры
Для крема:
- 500 мл молока
- 2 яйца
- 80 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
- 100 г сливочного масла
- Любые ягоды или фрукты
- 1 ч. л. корицы.
Способ приготовления:
1). Для крема нагреть молоко в сотейнике почти до кипения. Яйца взбить с сахаром и добавить крахмал.
2). Горячее молоко влить в яйца, перемешать и вернуть на огонь. Довести до кипения и проварить 4-5 минут, активно помешивая. Протереть крем через сито.
3). Когда крем немного остыл, добавить холодное сливочное масло кусочками, непрерывно перемешивая венчиком или сбивая блендером. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник.
4). Тесто толщиной 3-4 мм выложить на пергамент, накрыть другим листом пергамента и выпекать под решеткой (прижимаем ею, чтобы тесто сильно не выросло) 20 минут при температуре 180 С.
5). Снять пергамент и решетку, посыпать тесто сахарной пудрой для карамелизации. Держим в духовке еще 8−10 минут.
6).В ягоды (фрукты) по желанию добавить корицу, перемешать. Собрать слои из коржей, крема и ягод (фруктов).
Приятного аппетита!
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