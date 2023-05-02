Торт на день матери: пошаговый рецепт приготовления праздничного торта ко дню мамы

Рецепт торта ко Дню матери

Мильфей в прямом переводе означает — тысяча листьев. И важно то, что вся тысяча должна быть хрустящей. Люди часто путают этот десерт с Наполеоном из-за сходства многослойности и заварного крема, но он — другой. Для крема и начинки можно использовать любые сезонные ягоды и фрукты. Этот торт – идеальный подарок маме на День матери. Читайте рецепт торта Мильфея ко Дню матери от Ольги Мартыновской прямо сейчас!

Ингредиенты:

500 г слоеного бездрожжевого теста

2 ст. л. сахарной пудры

Для крема:

500 мл молока

2 яйца

80 г сахара

20 г кукурузного крахмала

100 г сливочного масла

Любые ягоды или фрукты

1 ч. л. корицы.

Способ приготовления:

1). Для крема нагреть молоко в сотейнике почти до кипения. Яйца взбить с сахаром и добавить крахмал.

2). Горячее молоко влить в яйца, перемешать и вернуть на огонь. Довести до кипения и проварить 4-5 минут, активно помешивая. Протереть крем через сито.

3). Когда крем немного остыл, добавить холодное сливочное масло кусочками, непрерывно перемешивая венчиком или сбивая блендером. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник.

4). Тесто толщиной 3-4 мм выложить на пергамент, накрыть другим листом пергамента и выпекать под решеткой (прижимаем ею, чтобы тесто сильно не выросло) 20 минут при температуре 180 С.

5). Снять пергамент и решетку, посыпать тесто сахарной пудрой для карамелизации. Держим в духовке еще 8−10 минут.

6).В ягоды (фрукты) по желанию добавить корицу, перемешать. Собрать слои из коржей, крема и ягод (фруктов).

Приятного аппетита!

Больше по теме: Окрошка с раковыми шейками: рецепт

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ