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Рецепт торта ко Дню матери

02.05.2023

Мильфей в прямом переводе означает — тысяча листьев. И важно то, что вся тысяча должна быть хрустящей. Люди часто путают этот десерт с Наполеоном из-за сходства многослойности и заварного крема, но он — другой. Для крема и начинки можно использовать любые сезонные ягоды и фрукты. Этот торт –  идеальный подарок маме на День матери. Читайте рецепт торта Мильфея ко Дню матери от Ольги Мартыновской прямо сейчас!

Торт на день матери: пошаговый рецепт приготовления праздничного торта ко дню мамы

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного бездрожжевого теста
  • 2 ст. л. сахарной пудры

Для крема:

  • 500 мл молока
  • 2 яйца
  • 80 г сахара
  • 20 г кукурузного крахмала
  • 100 г сливочного масла
  • Любые ягоды или фрукты
  • 1 ч. л. корицы.

Способ приготовления:

1). Для крема нагреть молоко в сотейнике почти до кипения. Яйца взбить с сахаром и добавить крахмал.

2). Горячее молоко влить в яйца, перемешать и вернуть на огонь. Довести до кипения и проварить 4-5 минут, активно помешивая. Протереть крем через сито.

3). Когда крем немного остыл, добавить холодное сливочное масло кусочками, непрерывно перемешивая венчиком или сбивая блендером. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник.

4). Тесто толщиной 3-4 мм выложить на пергамент, накрыть другим листом пергамента и выпекать под решеткой (прижимаем ею, чтобы тесто сильно не выросло) 20 минут при температуре 180 С.

5). Снять пергамент и решетку, посыпать тесто сахарной пудрой для карамелизации. Держим в духовке еще 8−10 минут.

6).В ягоды (фрукты) по желанию добавить корицу, перемешать. Собрать слои из коржей, крема и ягод (фруктов).

Приятного аппетита!

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