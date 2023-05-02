Болезнь Лайма: что это, симптомы, причины и как ее лечить

Болезнь Лайма: признаки, симптомы, лечение и осложнения

В период активности клещей в Украине растет опасность заболевания инфекционной болезнью Лайма, которая имеет тяжелые последствия, если ее не лечить. Что такое болезнь Лайма, чем она опасна, какие симптомы и осложнения от боррелиоза, читайте в материале.

Болезнь Лайма, или боррелиоз ― естественно-очаговая инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, которую вызывают возбудители группы Borrelia burgdorferi sensu lato.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, переносят клещи. Боррелиоз поражает кожу преимущественно мигрирующими эритемами. Также болезнь атакует нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце.

В настоящее время боррелиоз распространен в Северной Америке и Европе.

Болезнь Лайма: способ заражения и признаки

Боррелии от клеща при укусе попадают под кожу, затем в кровь, которая разносит возбудитель по организму. Когда они достигают других частей тела человека (мозг, суставы, сердце и т.д.), то могут долго находиться в организме, развивая хроническую или рецидивирующую форму. Латентный период болезни Лайма может быть от 2-х до 30-ти дней, чаще всего ― две недели.

После укуса сначала появляется покраснение, пятно постепенно увеличивается и достигает около 10-ти сантиметров в диаметре, а иногда до 60 и более.

Спустя какое-то время пятно в центре принимает бледный цвет и может стать синюшного оттенка. Там, где укусил клещ, образуется корочка, а затем и рубец. Пятно может исчезнуть в течение нескольких недель. Также могут проявиться озноб, лихорадка, ломота в теле, головная боль и прочее.

Болезнь Лайма: симптомы

Симптомы болезни Лайма проявляются в проблемах нервной системы, суставов, сердца через месяц-два, если не осуществлять необходимое лечение. Боль в суставах приобретает выраженный характер и может дополняться отеком, слабостью в конечностях, нарушениями двигательных функций.

светобоязнь;

лихорадка;

резкие смены настроения;

потеря концентрации;

паралич черепных нервов;

потеря чувствительности конечностей;

тахикардия;

лимфоцитома на месте укуса;

конъюнктивит;

слабость;

гепатит;

эписклерит;

аритмия;

деменция;

эпилептические припадки;

проблемы с памятью;

атрофия кожи.

Болезнь Лайма: лечение и последствия

Обращаться к врачу следует сразу при появлении симптомов. Если вас укусил клещ, есть смысл обратиться за обследованием. При обнаружении клещей необходимо их немедленное удаление. Профилактика боррелиоза основана на применении специфических репеллентов.

Как правило, для лечения болезни Лайма используют антибиотики, которые следует принимать длительное время. В случае лечения болезни Лайма на ранней стадии прогноз благоприятен. Однако, чем позже обратиться к врачу, тем более серьезные осложнения и последствия возможны.

При осложнениях от боррелиоза лечат уже симптоматически те болезни, которые он спровоцировал.

Чаще пациенты слишком поздно обращаются за помощью, поэтому длительное время может сохраняться симптоматика со стороны суставов и нервной системы. Основное лечение направлено на уничтожение боррелий с помощью антибиотиков.

Если игнорировать лечение, последствия болезни Лайма могут быть очень серьезными – от временно плохого самочувствия до инвалидности.

Чтобы не допустить хронической формы боррелиоза и проявления болезни на худших стадиях, необходимо как можно быстрее обращаться к врачу и начинать курс антибиотиков.

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