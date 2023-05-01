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Топ-3 вкусных обедов от Марины Боржемской

01.05.2023

Что полезного приготовить на обед? Этот вопрос себе задавала, пожалуй, каждая хозяйка! Ведь так хочется разнообразия. Тренер Марина Боржемская подготовила три рецепта вкусных обедов, которые не только порадуют ваши вкусовые рецепторы, но и не навредят фигуре. Детальнее читайте в материале. 

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Овощи с моцареллой

мейковер

Ингредиенты:

  • баклажаны или кабачки ― 150 г
  • помидоры ― 100 г
  • сыр моцарелла ― 100 г
  • масло оливковое ― 1 ст. л.
  • соль, перец ― по вкусу

Приготовление: 

  1. Баклажаны (или кабачки), помидоры и моцареллу нарезать кружочками, желательно одинакового размера. 
  2. Выложите в форму для запекания приготовленные кружочки, полейте оливковым маслом. 
  3. Отправьте в разогретую духовку на 25-30 минут. 
  4. Подавайте к столу на тарелке, украсив зеленью.

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Салат с тунцом

мейковер

Ингредиенты:

  • тунец консервированный ― 50 г
  • руккола и листья салата ― 20 г
  • семечки тыквы ― 10 г
  • бальзамический соус ― 1 ч. л.
  • соль, перец ― по вкусу

Приготовление:

  1. Зелень следует промыть, просушить и выложить в глубокую тарелку. 
  2. Добавить к ней тунец. 
  3. Все хорошо перемешать, заправить соусом, солью и перцем по вкусу. 
  4. Готовый салат посыпать семечками тыквы.

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Куриное филе с коричневым рисом

мейковер

Ингредиенты:

  • рис коричневый ― 50 г
  • куриное филе ― 120 г
  • помидоры черри ― 4 шт.
  • листья салата ― 20 г
  • масло оливковое ― 2 ч. л.
  • чеснок ― 10 г
  • соль, перец ― по вкусу

Приготовление:

  1. Рис необходимо промыть под проточной водой, пока она не станет чистой. 
  2. Залить его водой в соотношении 1 часть риса к 2,5 частям воды. 
  3. Посолить и накрыть крышкой. 
  4. Дождаться, пока вода закипит, после чего убавить огонь под кастрюлей и довести рис до готовности в течение 30 минут.
  5. Куриное филе замариновать в оливковом масле с добавлением специй. 
  6. Запечь в духовке до готовности, но не пересушить. 
  7. Подавать на тарелке вместе с рисом и нарезанными свежими овощами с зеленью.

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