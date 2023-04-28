Весенние рецепты: 5 идей, что приготовить весной
Весной в привычные блюда хочется добавить немного свежести. В этом нам помогают сезонные овощи и фрукты. Что приготовить весной? Рецепты от судей и участников проекта «МастерШеф» читайте в материале.
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Весенний салат от Игоря Мисевича
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- цукини – 1 шт.
- сладкий перец – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 6 шт.
- вода – 1 л
- соль – 3 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- уксус яблочный – 2 ст. л.
- уксус бальзамический – 1 ч. л.
- оливковое масло – 7 ст. л.
- сахарная пудра – 1 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
Приготовление:
- Перец почистите, а баклажаны и цукини нарежьте.
- Приготовьте маринад из воды, соли, сахара и уксуса. Залейте им баклажаны.
- Смешайте оливковое масло, сахарную пудру, соль и перец. Перемешайте все это с болгарским перцем и цукини.
- Оставьте овощи на 20 минут.
- Нанижите баклажаны, цукини, перец и помидоры на шампуры и обжарьте до готовности.
- Нарежьте лук.
- Приготовьте заправку из масла, бальзамического уксуса и меда.
- Смешайте все ингредиенты.
Салат «Цезарь» от Эктора Хименеса-Браво
Ингредиенты:
- салат ромэн – 1,5 пучка
- белый тостовый хлеб – 7 кусочков
- чеснок – 5 зубчиков
- оливковое масло – 1 ст. + 4 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- горчица сухая – 0,5 ч. л.
- лимон – 1 шт.
- вустерский соус – 1 ч. л.
- соль, черный молотый перец
- пармезан – 30 г
- куриное филе – 300 г
- сливочное масло – 2 ст. л. (50 г)
- соевый соус – 2 ст. л.
Приготовление:
- Листья промойте, замочите на 15–30 минут в миске с холодной водой. Обсушите бумажным полотенцем и положите в холодильник.
- Для чесночных крутонов – снимите корочку с хлеба и нарежьте его кубиками 1 на 1 см. Сбрызните подслащенным лимонным соком.
- Подсушите до легкого зарумянивания в разогретой до 180 °С духовке на протяжении 10 мин.
- Разотрите чеснок с солью и оливковым маслом, прогрейте на сковородке на медленном огне. Выкладывайте в масло крутоны и, перемешивая, подержите на огне 1–2 минуты.
- Замаринуйте куриное филе в смеси оливкового масла, соевого соуса, чеснока, молотого перца, соли на 20–30 минут.
- Достаньте филе из маринада, обсушите, обжарьте на разогретой сковороде с оливковым маслом 2–3 минуты до золотистого цвета.
- Снимите с огня, выложите на фольгу, добавив сливочное масло, посолите, заверните и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 150 °С.
- Чтобы приготовить соус-заправку для салата «Цезарь»: 2 яйца опустите на 1 мин. в кастрюлю с еле кипящей водой.
- Затем достаньте из кипятка и оставьте на 10 мин. при комнатной температуре.
- Миску смажьте раздавленным чесноком. В нее отправьте желтки яиц, взбейте вилкой. Добавьте горчицу, вустерский соус, сок лимона, соль, перец, постепенно подливайте холодное оливковое масло. Смешайте до получения однородной эмульсии.
- Листья салата порвите руками на небольшие части, выложите их в миску с соусом, аккуратно смешайте.
- Затем выложите листья салата на тарелку.
- Сверху – крутоны, тонкие полоски пармезана, кусочки куриного филе.
Зеленая паста от Владимира Ярославского
Ингредиенты:
- Семола — 750 г
- Яйца — 8 шт.
- Хлорофилл — 24 г
- Свежий шпинат — 1 кг
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Яблочный пирог от Маши Якивчук
Ингредиенты:
- маргарин — 180 г
- мука — 3 ст.
- яичные желтки — 4 шт.
- сметана — 3 ст. л.
- сахар — 1 ст.
- сода, погашенная уксусом — 1 ч. л.
- яблоки — 1 кг
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Скрэмбл с гуакамоле и креветками от Сержика Файного
Ингредиенты:
- Яйца – 3–4 шт.
- Пармезан – 50 г
- Креветка – 2 шт.
- Сливки 33% – 30–40 мл
- Авокадо
- Кинза
- Базилик
- Хлеб для тостов
Полный рецепт скрэмбла с гуакамоле и креветками найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Приятного аппетита!
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