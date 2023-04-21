В Украине запускается бесплатный образовательный проект CharityPro для новых благотворительных и общественных организаций

Команды двух фондов Klitschko Foundation и Olena Pinchuk Foundation создали бесплатный образовательный проект CharityPro, где поделятся своим 20-летним опытом реализации проектов с долгосрочным влиянием на украинское общество. С привлечением лидеров мнений в сфере благотворительности разберут сотрудничество с донорами и СМИ, адаптацию международных стандартов, использование принципов устойчивого менеджмента и как формируется культура благотворительности.

За последний год роль благотворительного сектора в Украине выросла в разы. Только в 2022 году зарегистрировано 7965 благотворительных и общественных организаций. Все они нуждались в быстрых решениях и не сосредотачивались на стратегии или особенностях организационного менеджмента. Команды учились методом проб и ошибок. Как следствие, таким организациям часто не хватает знаний, которые позволили бы работать системно и прозрачно, а самое главное развиваться дальше: искать новые площадки для ресурсов, строить партнерства и становиться лучше.

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Цель CharityPro – повысить эффективность деятельности благотворительных и общественных организаций и способствовать развитию их прозрачности и подотчетности. Создав образовательную платформу для обмена знаниями и идеями между организациями, мы повысим уровень подотчетных организаций в Украине и разовьем культуру благотворительности в украинском обществе.

«Olena Pinchuk Foundation и Klitschko Foundation объединили свои усилия, чтобы поделиться опытом 20-летней работы в благотворительном секторе Украины. Почему два больших фонда работают вместе? Потому что усиливая друг друга, а не конкурируя, мы достигаем лучших результатов. Этот проект позволит молодым общественным и благотворительным организациям учиться у лучших и строить партнерства для нашей общей победы!», – отметила Ольга Сердюк, директор Olena Pinchuk Foundation. «Чтобы достигать больших целей и улучшать собственный результат, необходимо делать две вещи: постоянно учиться и действовать совместно. Украинские благотворительные организации постоянно сталкиваются с вызовами, ведь ежедневно растут потребности, а ресурсы обладают способностью иссякать. Именно поэтому я верю, что проект поможет вновь ОО и БФ преодолевать эти вызовы, масштабироваться и расти» — отмечает директор Klitschko Foundation, Ангелина Осадчая.

Кто может принять участие? Представители БО и ОО, члены волонтерских организаций и объединений со всей Украины, желающих расти профессионально и развивать свою организацию.

Регистрация по ссылке: https://impactum.world/#modal-3

Проект будет проходить в гибридном формате. Диджитал-курс на платформе Impactum и менторские и нетворкинговые сессии с экспертами в оффлайн формате в г. Киеве Dialog hub Olena Pinchuk Foundation. Такие встречи будут проходить каждые две недели в течение шести месяцев.

На проекте участники узнают, как зарегистрировать организацию, координировать работу команды, проводить закупки, строить партнерства, привлекать финансирование своих проектов и реагировать на вызовы и кризисные ситуации. Участники смогут ознакомиться с внутренней работой успешных БО и ОО, станут частью сообщества профессионалов, где могут получить совет и найти партнеров для своих инициатив, получат поддержку менторов и советы профессионалов по деятельности своей организации.

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