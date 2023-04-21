Как приготовить шаурму: рецепт пошаговый

Как приготовить шаурму в домашних условиях: пошаговый рецепт

Всё ещё думаете, что шаурма может быть только вредной едой с прилавка на вокзале? А вот и нет. На самом деле, это одно из самых популярных блюд на ближнем востоке. Более того, этот шедевр арабской кухни можно найти практически в любой стране мира. Рубленное, сочное мясо, свежие овощи и соус, завернутые в мягкий лаваш — таким блюдом можно накормить всю семью. Как приготовить шаурму в домашних условиях? Читайте пошаговый рецепт шаурмы, которую вы с легкостью приготовите дома

Вот несколько советов, по приготовлению шаурмы в домашних условиях, чтобы она вышла сочной и вкусной:

На Ближнем Востоке шаурму готовят, в основном, из баранины либо говядины. У нас же, самое популярное мясо для шаурмы это курица.

Чтобы мясо вышло наиболее сочным, его можно предварительно замариновать любым способом.

Для обжарки мяса лучше всего использовать чугунную сковороду или сковороду гриль.

Очень важно, чтобы лаваш или пита были свежими, иначе свернуть шаурму у вас не получится.

Чтобы шаурма не разваливалась, ее нужно правильно свернуть. Для этого начинку выкладываем по центру, сначала накрываем ее короткой частью лаваша, затем боковыми и только потом закручиваем.

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Рецепт шаурмы с курицей:

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Ингредиенты:

лаваш тонкий — 1 шт.

куриное филе — 1 грудка

лук — 1 головка

соленый огурец — 1 шт.

морковь — 1 шт.

зелень по вкусу ( петрушка, кинза)

Для соусов:

сметана

чеснок

зелень (укроп, петрушка)

томатная паста

аджика

кинза

оливковое масло

лимонный сок

Способ приготовления:

Шаг 1: Куриное филе обжариваем так, чтобы внутри оно осталось сочным.

Шаг 2: Готовим соусы. Лучше всего для шаурмы использовать чесночный и острый соусы. Для чесночного смешиваем сметану с мелко нарезанной зеленью и чесноком. А для острого — томатную пасту нужно смешать с кинзой, лимонным соком, аджикой, зеленью и оливковым маслом. Все ингредиенты измельчаем с помощью блендера.

Шаг 3: Нарезаем морковь и огурец соломкой, лук полукольцами. Обжаренное куриное филе нарезаем на кусочки.

Шаг 4: На лаваш намазываем соусы, кладём овощи, сверху выкладываем мясо, поливаем его соусами и посыпаем зеленью.

Шаг 5: Плотно сворачиваем лаваш и обжариваем его с двух сторон на сковороде без масла.

Шаурма готова. Одну сторону можно полить любимым соусом.

Приятного аппетита!

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