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Как приготовить шаурму в домашних условиях: пошаговый рецепт

21.04.2023

Всё ещё думаете, что шаурма может быть только вредной едой с прилавка на вокзале? А вот и нет. На самом деле, это одно из самых популярных блюд на ближнем востоке. Более того, этот шедевр арабской кухни можно найти практически в любой стране мира. Рубленное, сочное мясо, свежие овощи и соус, завернутые в мягкий лаваш — таким блюдом можно накормить всю семью. Как приготовить шаурму в домашних условиях? Читайте пошаговый рецепт шаурмы, которую вы с легкостью приготовите дома

Как приготовить шаурму: рецепт пошаговый

Вот несколько советов, по приготовлению шаурмы в домашних условиях, чтобы она вышла сочной и вкусной:

  • На Ближнем Востоке шаурму готовят, в основном, из баранины либо говядины. У нас же, самое популярное мясо для шаурмы это курица.
  • Чтобы мясо вышло наиболее сочным, его можно предварительно замариновать любым способом.
  • Для обжарки мяса лучше всего использовать чугунную сковороду или сковороду гриль.
  • Очень важно, чтобы лаваш или пита были свежими, иначе свернуть шаурму у вас не получится.
  • Чтобы шаурма не разваливалась, ее нужно правильно свернуть. Для этого начинку выкладываем по центру, сначала накрываем ее короткой частью лаваша, затем боковыми и только потом закручиваем.

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Рецепт шаурмы с курицей:

Как приготовить шаурму: рецепт пошаговый

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Ингредиенты:

лаваш тонкий — 1 шт.

куриное филе — 1 грудка

лук — 1 головка

соленый огурец — 1 шт.

морковь — 1 шт.

зелень по вкусу ( петрушка, кинза)

Для соусов:

сметана

чеснок

зелень (укроп, петрушка)

томатная паста

аджика

кинза

оливковое масло

лимонный сок

Способ приготовления:

Шаг 1: Куриное филе обжариваем так, чтобы внутри оно осталось сочным.

Шаг 2: Готовим соусы. Лучше всего для шаурмы использовать чесночный и острый соусы. Для чесночного смешиваем сметану с мелко нарезанной зеленью и чесноком. А для острого — томатную пасту нужно смешать с кинзой, лимонным соком, аджикой, зеленью и оливковым маслом. Все ингредиенты измельчаем с помощью блендера.

Шаг 3: Нарезаем морковь и огурец соломкой, лук полукольцами. Обжаренное куриное филе нарезаем на кусочки.

Шаг 4: На лаваш намазываем соусы, кладём овощи, сверху выкладываем мясо, поливаем его соусами и посыпаем зеленью.

Шаг 5: Плотно сворачиваем лаваш и обжариваем его с двух сторон на сковороде без масла.

Шаурма готова. Одну сторону можно полить любимым соусом.

Приятного аппетита!

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