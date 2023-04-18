Фонд Елены Пинчук объявляет набор на второй поток проекта Regeneration для женщин, нуждающихся в восстановлении ментального здоровья и поддержании эмоционального состояния

В феврале 2023 года завершился первый поток обучения и работы с группами женщин, в результате которого 20 украинских дипломированных психологов получили уникальный профессиональный опыт и в совместной работе с международными экспертами разработали методологию работы по уменьшению последствий психологической травмы, полученной во время войны. По этой методологии более полутысячи женщинам была оказана психологическая поддержка.

Фонд Елены Пинчук и ОО «Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди» привлекли лучший мировой опыт бесплатной подготовки украинских психологов, помогающий пострадавшим от войны украинским женщинам развивать собственные возможности и преодолеть эмоциональное истощение.

«В профессиональной синергии украинских и международных специалистов нам удалось построить новый метод работы с травматическим опытом. Психологи из США, Австралии, Испании, Израиля и других стран имеют опыт работы во время военных конфликтов. Но украинский контекст иной, и именно поэтому мы взяли лучшее у международных специалистов и адаптировали к нашим реалиям. Украинские специалисты, которые учились и работали в проекте, продемонстрировали высокий уровень профессионализма, а методология показала высокую эффективность», – отметила директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк.

Цель проекта – помочь как можно большему количеству женщин пострадавшим от войны восстановить свое психологическое состояние и вернуться к активной жизни. Методология работы позволяет получить посттравматический «рост» и восстановить контакт с внутренней силой.

В этот раз психологи будут использовать украинскую онлайн-платформу ANIMA, на которой можно проанализировать состояние психики через веб камеру. Эта технология называется ай-трекингом.

Принять участие во втором этапе проекта может любая украинская женщина, проживающая в Украине или за рубежом. Все детали на странице проекта.

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