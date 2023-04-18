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Фонд Елены Пинчук объявляет набор на второй поток проекта Regeneration для женщин, нуждающихся в восстановлении ментального здоровья и поддержании эмоционального состояния

18.04.2023

В феврале 2023 года завершился первый поток обучения и работы с группами женщин, в результате которого 20 украинских дипломированных психологов получили уникальный профессиональный опыт и в совместной работе с международными экспертами разработали методологию работы по уменьшению последствий психологической травмы, полученной во время войны. По этой методологии более полутысячи женщинам была оказана психологическая поддержка.

Фонд Елены Пинчук объявляет набор на второй поток проекта Regeneration для женщин, нуждающихся в восстановлении ментального здоровья и поддержании эмоционального состояния

Фонд Елены Пинчук и ОО «Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди» привлекли лучший мировой опыт бесплатной подготовки украинских психологов, помогающий пострадавшим от войны украинским женщинам развивать собственные возможности и преодолеть эмоциональное истощение.

«В профессиональной синергии украинских и международных специалистов нам удалось построить новый метод работы с травматическим опытом. Психологи из США, Австралии, Испании, Израиля и других стран имеют опыт работы во время военных конфликтов. Но украинский контекст иной, и именно поэтому мы взяли лучшее у международных специалистов и адаптировали к нашим реалиям. Украинские специалисты, которые учились и работали в проекте, продемонстрировали высокий уровень профессионализма, а методология показала высокую эффективность», – отметила директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк.

Цель проекта – помочь как можно большему количеству женщин пострадавшим от войны восстановить свое психологическое состояние и вернуться к активной жизни. Методология работы позволяет получить посттравматический «рост» и восстановить контакт с внутренней силой.

Фонд Елены Пинчук объявляет набор на второй поток проекта Regeneration для женщин, нуждающихся в восстановлении ментального здоровья и поддержании эмоционального состояния

В этот раз психологи будут использовать украинскую онлайн-платформу ANIMA, на которой можно проанализировать состояние психики через веб камеру. Эта технология называется ай-трекингом.

Фонд Елены Пинчук объявляет набор на второй поток проекта Regeneration для женщин, нуждающихся в восстановлении ментального здоровья и поддержании эмоционального состояния

Фонд Елены Пинчук объявляет набор на второй поток проекта Regeneration для женщин, нуждающихся в восстановлении ментального здоровья и поддержании эмоционального состояния

Принять участие во втором этапе проекта может любая украинская женщина, проживающая в Украине или за рубежом. Все детали на странице проекта.

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