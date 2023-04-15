На ледовом катке FIFTY ICE ARENA в ТРЦ Cosmo Multimall говорят – украинцев манят яркие эмоции

Проводить время вместе, особенно сейчас, – бесценно! Тем более, если вместе ищешь активного отдыха. На ледовом катке FIFTY ICE ARENA в столичном ТРЦ Cosmo Multimall говорят – украинцев манят яркие эмоции и ощущения, шорох льда под коньками и невероятные неоновые переливы. Люди выходят с катка очень веселыми и довольными, в это время это очень важно. Люди говорят, что катание в неоне – это что-то невероятное, и раньше они такого не чувствовали и не видели. Поэтому команда FIFTY ICE ARENA счастлива быть причастной к таким эмоциям и дарить их людям. Отдохнуть активно и отвлечься от забот приходят целыми семьями и парами, новички и опытные спортсмены. Потому что поход на каток – это психологическая разгрузка и поддержка друг друга, что очень важно в наше время.

Физическая нагрузка поддерживает все мышцы тела в тонусе, дает психологическую разгрузку, возможность переключиться на какие-то другие мысли.

А еще, добавляют на ледовой арене, катание на коньках дарит выработку эндорфина – гормона счастья.