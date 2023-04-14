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Справочник лекарственных средств: зачем нужен и кому будет полезен

14.04.2023

Внимание! Не занимайтесь самолечением. Назначить препарат для лечения может только врач. Обязательно проконсультируйтесь с медицинским работником перед покупкой и приемом эквивалентных препаратов.

Справочник лекарственных средств: зачем нужен и кому будет полезен

В настоящее время на прилавках в аптеках представлены тысячи различных препаратов – не только для лечения и профилактики различных заболеваний, но и от разных производителей, в разных формах выпусков и дозировки. Даже квалифицированный врач или фармацевт может не знать всего списка препаратов, применяемых в его сфере или продаваемых в аптеке. Тем более, учитывая постоянное появление новых препаратов. Справочник по эквивалентности медицинских препаратов может стать полезным инструментом в этом случае.

Онлайн-версию справочника эквивалентности лекарственных средств можно найти на сайте rx.ua, также можно заказать печатную версию книги.

Справочник лекарственных средств: зачем нужен и кому будет полезен

Кому может быть полезен справочник?

В первую очередь тем, кто занимается медициной профессионально, то есть врачам. Как уже говорилось выше, медицинская индустрия не стоит на месте и каждый год в наших аптеках появляются сотни новых препаратов, получивших соответствующие лицензии. Кроме того, среди представленного ассортимента много препаратов, эквивалентных друг другу.

Во-вторых, справочник будет полезен работникам аптек и работникам фармацевтической сферы. В актуальной версии справочника представлена информация о различных препаратах, а также их эквивалентах с доказанной эффективностью.

В третьих, воспользоваться онлайн или печатной версией справочника могут и простые люди. Напомним, что заниматься самолечением нельзя, и при приеме эквивалентных препаратов следует посоветоваться с врачом, но с помощью справочника можно найти аналоги лекарств, которые стоят дешевле или есть в конкретной аптеке.

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Зачем нужен справочник?

В актуальной версии справочника собрана информация о лекарственных средствах с доказанной эффективностью по международной классификации.

Кроме того, в справочнике есть данные для поиска эквивалентом медицинских препаратов, которые могут отличаться коммерческим названием и производителем, но содержат идентичные действующие вещества.

В справочнике представлена информация о производителях медицинских препаратов, работающих на украинском рынке.

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Напоминаем, что пользоваться следует только справочникам, одобренным Министерством здравоохранения и экспертными комиссиями, в которых собраны лицензированные препараты с доказанной эффективностью.

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