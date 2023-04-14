Бренду Хуторок – 20 лет! Украинское наследие – картины Тараса Шевченко на упаковке продукции

Сочетание украинских традиций с современностью – важный процесс, который происходит благодаря желанию сохранить национальное достояние. Одним из таких примеров является проект украинского бренда, который уже сейчас превращает полки супермаркетов в музей и напоминает украинцам о культурном наследии Украины. Бренду Хуторок исполняется 20 лет! Сегодня владельцы бренда с огромной гордостью и ответственностью презентуют проект Украинское наследие – картины выдающегося деятеля Украины Тараса Шевченко на упаковке своей продукции. Во время путешествия в Украину любовь к родному краю натолкнула художника на создание целого ряда рисунков. Именно эти произведения будут представлены на упаковке макарон и муки. Как хорошо, что сегодня отечественные бренды приобщаются к популяризации украинской культуры и позволяют каждому украинцу быть причастным к истории страны.