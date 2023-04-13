Премьера документального фильма Мистецтво на війні – смотрите 15.04.2023 на СТБ

Не пропустите премьеру документального фильма – смотрите онлайн Мистецтво на війні 15.04.2023 на СТБ!

Новый документальный фильм расскажет о культурном фронте Украины, на котором делается все возможное, чтобы про идентичность Украины узнал весь мир. В фильме вы услышите истории о том, как украинская культура и искусство вышли на новый уровень. Не пропустите – смотрите онлайн документальный фильм Мистецтво на війні 15.04.2023 на СТБ.