Паска по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья «МастерШеф. Профессионалы»-4 на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился рецептом Паски! Если еще не определились, по какому рецепту делать выпечку в этом году, сохраняйте! Паска по рецепту Эктора Хименеса-Браво — в материале STB.UA.

«Пасха уже на носу, а потому пора определиться, какие паски готовить в этом году», — отмечает шеф-повар.

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Ингредиенты:

Мука – 600 граммов;

Яйца (желтки) – 3 шт.;

Молоко – 300 мл;

Сливочное масло – 180 граммов;

Сахар – 180 граммов;

Сухие дрожжи – 8 граммов (или 24 грамма живых дрожжей);

Соль – 1/2 ч.л.;

Сухофрукты (изюм) – 150 граммов;

Апельсин (цедра) – 1 шт.;

Ванильный сахар – 1 ч.л.;

Апельсиновый фреш – 120 мл;

Крепкий алкоголь (бренди, ром, виски) – 50 граммов.

Меренга:

Яйца (белки) – 100 граммов;

Сахарная пудра – 100 граммов;

Сахар – 100 граммов.

Способ приготовления:

«Спас белки, которые остались после приготовления теста. Готовим меренгу так:

белки + сахар, ставим на водяную баню;

перемешиваем смесь до растворения пудры;

Взбиваем меренгу на медленной скорости миксером, постепенно увеличивая ее и добавляя пудру.

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Залить сухофрукты апельсиновым фрешем, добавить крепкий алкоголь и поставить на огонь, вскипятить и проварить. Готовим опару. В тёплое молоко высыпать дрожжи и сахар, перемешать и поставить в теплое место на 7-10 мин до образования густой дрожжевой шапочки. В отдельной миске взбить желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить размягченное сливочное масло и цедру апельсина, хорошо взбить. В массу добавить подошедшую опару и перемешать. Далее по частям ввести просеянную муку, замешивать лопаткой, тесто получается как густая сметана. Накрыть и поставить в теплое место на 40-60 минут до увеличения в 2 раза. Добавить сухофрукты, перемешать, накрыть плёнкой и оставить в тепле еще на 30-40 минут. Формы для выпечки смазать растительным маслом. Готовое тесто разложить по формам (форму заполнять тестом на 1/3) и оставить в тепле для подъема на 1 час. Выпекать паски в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 15 минут, затем снизить температуру до 160 и выпекать еще 15 минут. После 20 минут можно накрыть паски фольгой, чтобы не подгорел верх. Готовность проверить сухой зубочисткой.

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