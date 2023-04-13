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Паска по рецепту Эктора Хименеса-Браво

13.04.2023

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья «МастерШеф. Профессионалы»-4 на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился рецептом Паски! Если еще не определились, по какому рецепту делать выпечку в этом году, сохраняйте! Паска по рецепту Эктора Хименеса-Браво — в материале STB.UA.

Паска по рецепту Эктора Хименеса-Браво

«Пасха уже на носу, а потому пора определиться, какие паски готовить в этом году», — отмечает шеф-повар.

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Ингредиенты:

  • Мука – 600 граммов;
  • Яйца (желтки) – 3 шт.;
  • Молоко – 300 мл;
  • Сливочное масло – 180 граммов;
  • Сахар – 180 граммов;
  • Сухие дрожжи – 8 граммов (или 24 грамма живых дрожжей);
  • Соль – 1/2 ч.л.;
  • Сухофрукты (изюм) – 150 граммов;
  • Апельсин (цедра) – 1 шт.;
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.;
  • Апельсиновый фреш – 120 мл;
  • Крепкий алкоголь (бренди, ром, виски) – 50 граммов.

Меренга:

  • Яйца (белки) – 100 граммов;
  • Сахарная пудра – 100 граммов;
  • Сахар – 100 граммов.

Паска по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Способ приготовления:

«Спас белки, которые остались после приготовления теста. Готовим меренгу так:

  • белки + сахар, ставим на водяную баню;
  • перемешиваем смесь до растворения пудры;
  • Взбиваем меренгу на медленной скорости миксером, постепенно увеличивая ее и добавляя пудру.

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  1. Залить сухофрукты апельсиновым фрешем, добавить крепкий алкоголь и поставить на огонь, вскипятить и проварить.
  2. Готовим опару. В тёплое молоко высыпать дрожжи и сахар, перемешать и поставить в теплое место на 7-10 мин до образования густой дрожжевой шапочки.
  3. В отдельной миске взбить желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить размягченное сливочное масло и цедру апельсина, хорошо взбить.
  4. В массу добавить подошедшую опару и перемешать.
  5. Далее по частям ввести просеянную муку, замешивать лопаткой, тесто получается как густая сметана. Накрыть и поставить в теплое место на 40-60 минут до увеличения в 2 раза.
  6. Добавить сухофрукты, перемешать, накрыть плёнкой и оставить в тепле еще на 30-40 минут.
  7. Формы для выпечки смазать растительным маслом.
  8. Готовое тесто разложить по формам (форму заполнять тестом на 1/3) и оставить в тепле для подъема на 1 час.
  9. Выпекать паски в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 15 минут, затем снизить температуру до 160 и выпекать еще 15 минут.
  10. После 20 минут можно накрыть паски фольгой, чтобы не подгорел верх. Готовность проверить сухой зубочисткой.

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