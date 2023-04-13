Фонд Елены Пинчук представит лимитированную благотворительную коллекцию аксессуаров с известным британским брендом Aspinal of London

В преддверии Пасхи Фонд Елены Пинчук совместно с британским брендом Aspinal of London представил коллекцию шелковых платков и кожаных брелков, которые будут продаваться и в Великобритании, и в Украине. Все вырученные средства будут направлены на поддержку проекта Фонда «Мобильные клиники для ВИЧ-позитивных детей». Проект с 2009 года заботится о детях, которые родились и живут с ВИЧ в Украине и с началом полномасштабной войны нуждаются в медицинской помощи еще больше. Многие стали внутренне перемещенными лицами, потеряли не только дома, доступ к образованию, но и доступ к квалифицированной медицинской помощи.

Как отметила основатель Фонда Елена Пинчук: «Мобильные клиники» для ВИЧ-положительных детей – многолетний проект Фонда, который предоставил квалифицированную медицинскую помощь тысячам детей из самых отдаленных уголков Украины. С началом полномасштабной войны ситуация с ВИЧ/СПИДом изменилась. Как никогда раньше, нам нужно контролировать состояние здоровья наших маленьких пациентов, среди которых много внутренне перемещенных лиц. Мы рады, что такой замечательный партнер Aspinal of London поддерживает наш проект, создав коллекцию аксессуаров с украинскими символами процветания и благосостояния. Эта коллаборация позволит принести изменения к лучшему в жизнь ВИЧ-положительных детей».

Креативная директор бренда – украинка по происхождению, Мария Дикало, использовала для принта платков свои картины с украинскими мотивами. Подсолнухи для британцев такие же символические цветы надежды, как для украинцев. — Фонд Елены Пинчук за годы деятельности сделал так много для повышения осведомленности о ВИЧ и СПИДе в Украине. Поддержка, которую они оказывают женщинам и детям, неоценима, а их работа становится еще более важной сейчас, когда страну разрывает война. Мы надеемся, что эта благотворительная коллаборация привлечет других присоединиться к поддержке украинского народа, а особенно детей в этот сложный период, — отметила креативная директор бренда Мария Дикало.

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Благотворительная коллекция для продаж будет доступна на сайте бренда, а также на сайте фонда.

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