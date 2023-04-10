Помощь маленьким украинцам от бренда «Наша Ряба» и благотворительного фонда «МХП-Общине»

Объединиться ради помощи.

Бренд «Наша Ряба» и благотворительный фонд «МХП-Общине» передают детское питание малышам, которые нуждаются в этом больше всего. Сегодня около 2 тысяч баночек доставили в Черкасскую областную детскую больницу, примерно для 45 малышей.

Благотворители рассказывают, что поддерживали украинцев многочисленными благотворительными проектами. Одним из таких проектов стало обеспечение малышей из детских домов и больниц детским питанием из курочки на период сложной зимы. Такую помощь получили Черкасская детская больница, Сумской и Запорожский детские дома, Тернопольский центр реабилитации, а еще около 120 семей, которые нуждались в поддержке.

Эта благотворительная акция демонстрирует людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, что они не одни, что есть те, кто готов прийти на помощь и поддержать их.

Бренд «Наша Ряба» и благотворительный фонд «МХП-Общине» рассказывают, что по состоянию на сейчас передали уже около 27 000 баночек детского питания малышам из разных уголков Украины. Говорят, это даже не помощь, а настоящий зов сердца.