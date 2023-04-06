Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Профессиональный, аптечный или натуральный — какой шампунь выбрать

06.04.2023

Шампуни из масс-маркета не дают нужного эффекта и разочаровывают результатом, но чем их заменить? Стилист советует профессиональные линейки, подруга уговаривает перейти на натуральную косметику, а в интернете столько восторженных отзывов об аптечных средствах. Что же выбрать? Не беспокойтесь, мы поможем разобраться в особенностях каждого шампуня, и вы сможете легко подобрать удачный продукт.

Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе

Почему стоит попробовать профессиональный уход?

Профессиональные шампуни для волос — это шанс получить эффект сияющего шелка как в рекламе или после визита в салон красоты. Они прекрасно подходят и для использования профессионалами, и для домашнего ухода, чтобы сохранить результат после процедуры ухода.

Особенность. Хотя профсредства заботятся о коже головы, все же их главная забота — невероятный вид волос. Именно поэтому они отлично подходят для деликатного очищения осветленных волос, восстановления после повреждений, укрепления и разглаживания. В сочетании с маской или бальзамом профессиональный шампунь делает волосы тяжелыми, крепкими, гладкими и шелковистыми.

Состав. Формулы профессиональной косметики разрабатываются с повышенной внимательностью, используя запатентованные компоненты и инновационные технологии. Основой обычно являются деликатные ПАВ, которые смывают себум и стайлинг без значительного нарушения баланса кожи головы. Кроме очищающих компонентов, средство содержит активные вещества по уходу в высокой концентрации. Это может быть кератин, разнообразные протеины, экстракт шелка, гиалуроновая кислота — все они направлены на восстановление, увлажнение и визуальную реставрацию волос.

Больше по теме: Повседневный макияж 2023: идеи на каждый день

Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе

Кому подойдет аптечный шампунь?

Как можно догадаться из названия, раньше аптечные косметические средства продавались только в аптеке в соответствии с рекомендациями специалиста. Впрочем, для удобства клиентов сейчас их можно приобрести во многих офлайн и онлайн магазинах косметики. Отличить аптечные продукты легко по лаконичной упаковке, обычно в белых тонах, и точному описанию назначения.

Особенность. Аптечные шампуни обычно отличаются тем, что обладают своеобразными лечебными свойствами. Именно поэтому их целесообразно использовать в случае проблем с кожей головы: покраснение, сыпь, раздражение, перхоть, чрезмерная жирность. Благодаря тщательно разработанной и протестированной формуле аптечные средства могут нормализовать состояние кожи и соответственно улучшить волосы. Также они отлично подходят для людей с повышенной чувствительностью или склонностью к аллергиям.

Состав. Шампуни этой категории обычно обладают высокой эффективностью и очень активным действием, поэтому не подходят для постоянного использования. Их базой являются очень деликатные очищающие вещества, которые растворяют себум и грязь, но заботятся о сохранении защитного липидного барьера. Также они содержат компоненты для нормализации состояния кожи головы. Чаще всего это запатентованные комплексы, аминокислоты, экстракты растений в высокой концентрации, ментол, кофеин, антибактериальные вещества. Они одновременно заботятся и об укреплении волос от корней.

Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе

Чем особенны натуральные средства?

В последние годы популярной становится натуральная косметика, которая перешла от уровня hand-made к сертифицированным формулам и эффективным средствам. Она отличается не только составом и влиянием на волосы, но и общей концепцией, мировоззрением, подходом к созданию продуктов.

Особенность. При изготовлении таких шампуней используют натуральные органические вещества, которые имеют подтвержденное этическое происхождение. Также производители натурсредств уважительно относятся к природе, поэтому не тестируют продукцию на животных, пытаются минимизировать свое влияние на экологию и экономят ресурсы. Так что очевидно, что такая косметика будет идеальным вариантом для экосознательных людей, веганов, вегатерианцев и симпатизирующих их взглядам. Кроме этого, натуральные шампуни способны положительно повлиять на тонкие, слабые от природы волосы, которые утяжеляются от профессионального ухода.

Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе

Состав. Главными компонентами таких средств являются мягкие очищающие вещества растительного происхождения в сочетании с натуральными маслами и экстрактами. Чаще всего можно увидеть варианты с маслом кокоса или какао для увлажнения, с ментолом для свежести, экстрактом крапивы для укрепления, розмарином и чайным деревом для устранения жирности. Из-за своей натуральности эти компоненты работают менее активно, но при длительном использовании способны оказать хороший эффект. Особенно заметно их положительное влияние на кожу головы.

Итак, теперь вы знаете гораздо больше о шампунях разных категорий. Осталось определиться, чего именно вы ожидаете от нового средства, и айда выбирать свой новый любимый продукт!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе
Телеканал СТБ

Повседневный макияж 2023: идеи на каждый день

 Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе
Телеканал СТБ

Как укрепить волосы: делаем средства в домашних условиях

 Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе
Телеканал СТБ

Маникюр 2023: вдохновение и тренды года

 Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе
Телеканал СТБ

Цвет 2023 года по версии Pantone

 кожа вокруг глаз
Телеканал СТБ

Уход за кожей вокруг глаз: топ-5 основных принципов для любого возраста

 Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе
Телеканал СТБ

Макияж на Новый год 2023: варианты вечернего мейкапа
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить