Кулич Краффин — рецепт пошаговый

Правильно приготовить кулич «Краффин» довольно сложно. Но кондитер и участник «МастерШеф»-8 Максим Пустовит поделился с нами секретами приготовления этого блюда на Пасху 2023. Пошаговый рецепт кулича «Краффин» от Максима Пустовита читайте в материале.

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Ингредиенты (для 6 порций):

вяленая клюква или изюм — 200 г

дрожжи — 20 г (или сухих 7 г)

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Приготовление:

Дрожжи и 1 ч. л. сахара разведите в теплом молоке и поставьте в теплое место до поднятия пенной шапочки.

Сливочное масло растопите. Яйца, желтки, сахар и ванильный сахар взбейте в светлую пышную пену.

Муку просейте в миску, сделайте углубление.

Влейте туда дрожжи с молоком, яичную смесь, добавьте соль и перемешайте.

Добавьте растопленное сливочное масло, замесите тесто. Оно вначале будет липким, муки не добавляйте. Вымешивайте тесто не менее 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Миску смажьте растопленным сливочным маслом, поместите туда тесто и немного смажьте его сверху маслом. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков на 1 – 1,5 часа.

Клюкву залейте кипятком на 15 минут.

Миндальные лепестки слегка подрумяньте на сухой сковороде.

Разделите тесто на 3 части, ориентируясь по размеру своих форм для запекания.

Округлите тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте отдохнуть еще на 10 минут.

Раскатайте в очень тонкий прямоугольный пласт. Тесто просвечивается, но не рвется. Смажьте пласт размягченным сливочным маслом.

Посыпьте пласт теста мускатным орехом, вяленой клюквой и миндальными лепестками.

Сверните в рулет, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Так же поступите и с двумя остальными частями теста.

Рулет разрежьте острым ножом посередине вдоль, отступив пару сантиметров от начала.

Закрутите спиралью одну половинку рулета к его началу. Вторую половинку закрутите спиралью, поднимая и укладывая поверх первой.

Аккуратно поместите кулич «Краффин» в форму для запекания, накройте сверху пищевой пленкой и поместите в теплое место на 20 минут для подъема.