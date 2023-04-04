Маникюр 2023: тренды маникюра этого года

Маникюр 2023: вдохновение и тренды года

Что будет происходить в мире дизайна ногтей в ближайший год? Ищете непринужденный дизайн в этом сезоне? Редакция STB.UA готова вам в этом помочь. В 2023 году поиск правильных оттенков, дополняющих ваши наряды, может иметь большое значение. Будь то классический красный или любимый нюд. Так что, если вам нужно вдохновение, мы создали путеводитель по маникюрам, которые обязательно нужно попробовать в 2023 году.

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Нюдовый маникюр 2023

Несмотря на то, что нюдовый маникюр является базовым, он никогда не выходит из моды. Как классический вариант для повседневного образа, это идеальный натуральный холст и для любого сезона.



Классический красный маникюр 2023

Классический красный остается всегда вне времени года. Такой маникюр способен добавить шарм любому образу. Поскольку красный цвет говорит о многом: вашей смелости, уверенности в себе, любви и страсти к жизни!



Французский маникюр и тонкие линии 2023

Эти тонкие линии на кончиках ногтей могут выглядеть более элегантно, если их стилизовать с хорошо сидящими пальто и парой простых ботинок. Не забывайте, что френч не всегда должен быть белым. Как насчет того, чтобы выбрать цвета поярче?



Черный маникюр 2023

Уже успели посмотреть Венсдей? А вдохновиться классическим черным? А что, если покрыть базовый черный лак топом с блестками? Мерцающие темные ногти — это несомненно тренд 2023 года.



Молочный или белый маникюр 2023

Белые ногти никогда не выглядят скучно. Белый уверенно продолжает делать любой образ более свежим и легким. Особенно, если ваш гардероб состоит из классических белых рубашек, бежевых кашемировых свитеров и синих джинсов прямого кроя.

Маникюр без покрытия 2023

Лаконичный, простой, стильный и изысканный.



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