Starlight Media створила соціальний ролик, присвячений Збройним силам України

В ефір національних телеканалів вийшов ролик-присвята силі захисників та захисниць, їх боротьбі за свободу та безпеку країни і близьких. Відеороботу створено на волонтерських засадах українською медіагрупою Starlight Media та «K&K Group» для соціальної кампанії Збройних сил України.

Олександр Богуцький, CEO Starlight Media: “В кожному дні життя та роботи, ми пам’ятаємо про тих, хто став на захист нашої свободи та життя. Їм присвячені наші зусилля з підтримки армії, з очікуванням на їх повернення ми створили програму підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Цей ролик — ще один прояв нашої поваги, вдячності та прагнення назавжди закарбувати в національній пам’яті силу та сміливість захисників та захисниць, що виборюють нашу свободу та українське майбутнє. Ми дякуємо тим, хто зараз знаходиться на фронті, дякуємо ветеранам і завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав своє життя у війні з ворогом”.

Головними героями та героїнями ролику стали українські військові. Реальні люди, що взяли зброю до рук з найвищою мотивацією — захисту дітей, коханих, друзів і країни.

Олена Мартинова, маркетинг директорка Starlight Media: “За останні рік ми створили сотні соціальних роликів, що підтримують бойовий дух, інформують та об’єднують країну. Але поміж всіх важливих робіт, ця — має особливе значення. Адже це не просто ролик, присвячений армії. Це ролик, що створювався разом з її героями та героїнями, ролик гордості та вдячності, розуміння сили їх мотивації та цінностей. Для Starlight Media — це гордість та важлива можливість, показати їх в цьому соціальному відео всій країні”. Лідія Паньків, промо-директорка СТБ, креативна директорка ролику “Захисти своє”: “Це була одна із найбільш відповідальних зйомок у житті, бо вона про тих, кому ми завдячуємо життям. Головний герой ролика — Володимир Ращук, актор, але після повномасштабного вторгнення він взяв до рук зброю і пішов захищати своє. Абсолютно всі люди у формі, яких глядач бачить у відео — це реальні військові, які раніше були айтішниками, фінансистами, філологами тощо. Попри те, що відео виглядає дуже кінематографічно, усе, що ми зняли, це не кіно, це життя. Життя, яке ми стали більше цінувати, життя яким заради нас щодня ризикують наші герої, життя, у якому ми перемагаємо бо захищаємо своє! Альтернативне прочитання абревіатури ЗСУ — Захищаємо Свою Україну”.

В головних ролях: Володимир Ращук, Марія Д’яконенко, Олена Левченко, Еней Паньків, Ксена, Шериф, Академік, Параграф, Шепард.

Гнат Коробко, CEO «K&K Group»: “«Захисти Своє» — саме така назва цього відео. Кожен українець може по-різному сприймати найдорожче — СВОЄ. Для когось – це країна або родина, для когось – спосіб життя та друзі, а для когось – свобода. Але всі єдині в головному: кожен українець зробить усе, щоб захистити найдорожче. І це найбільша мотивація, яка може бути. У ворога такої мотивації немає і бути не може! Тому я впевнений у нашій Перемозі. Слава Україні!” Віталій Варбанець, PR-директор «K&K Group»: “Це відео не стільки про війну, скільки про цінність того, що в нас є. Нам було важливим за півхвилини донести цей сенс. Щоб кожен впізнав у відео себе, впізнав найдорожче для себе. Цей ролик – присвята мужності українців. Усім хто на передовій, та кожному, хто в тилу робить все можливе для Перемоги. Так, сьогодні кожен захищає своє. Але усі разом захищаємо Україну. Бо ми і є – Україна”.

Video: Starlight Media створила соціальний ролик, присвячений Збройним силам України В ефір національних телеканалів вийшов ролик-присвята силі захисників та захисниць, їх боротьбі за свободу та безпеку країни і близьких

Команда творців ролику:

Олександр Богуцький — СЕО, Starlight Media

Олена Мартинова — маркетинг-директорка Starlight Media

Лідія Паньків — кретивна директорка

Ольга Шпачук, Олена Кійко — продюсерки

Станіслав Карпалов — режисер

Євгеній Усанов — оператор

Анатолій Дьяконов — режисер монтажу

Хав‘єр Мас (Studio55sonido — іспанська студія саунд-дизайну) — дизайн звуку

Іван Сорокін — адміністратор

Локація — Inlight Studio

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