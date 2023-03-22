Какие продукты улучшают настроение?

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Продукты, которые влияют на настроение: советы Светланы Фус

22.03.2023

С началом полномасштабной войны в Украине все мы живем в постоянном стрессе. И отвлечься в таких условиях не всегда легко. Однако существуют продукты, способные положительно влиять на настроение человека. Каким образом? И что нужно кушать во время войны? Рассказывает диетолог Светлана Фус.

Продукты, которые влияют на настроение

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Светлана Фус отмечает, что на настроение человека влияют так называемые нейротрансмиттеры — серотонин, норэпинефрин, дофамин, эндорфин и триптофан. Благодаря им мы чувствуем уверенность, прилив жизненных сил и положительных эмоций. Если количество нейротрансмиттеров в организме уменьшается, то настроение, соответственно, снижается.

Диетолог уверена, что употребление некоторых продуктов питания способствует выработке нейромедиаторов и помогает немного улучшить настроение. Вот список этих продуктов.

Мясо

Отдельные виды мяса (курица, говядина, свинина) содержат аминокислоту тирозин, увеличивающую уровень дофамина и норэпинефрина. Это улучшает настроение, концентрацию внимания и память человека. К тому же мясо — это источник витамина В12, который помогает справиться с бессонницей и депрессией. Входящее в состав мяса железо поддерживает насыщенность клеток организма кислородом и, таким образом, заряжает его энергией. Предпочтение следует отдавать куриному мясу. Из него можно делать бульон и небольшое количество выпивать во время ужина.

Продукты, которые влияют на настроение

Рыба

Жирная рыба (тунец, форель, сельдь, сардины, скумбрия, лосось, треска, семга) богата омега-3 жирными кислотами, необходимыми для поддержания активной работы мозга. Эту же функцию выполняет витамин В6, содержащийся в рыбе.

Банан

Бананы относятся к группе известнейших продуктов-антидепрессантов. В них, кроме серотонина, содержится витамин В6, который необходим для поднятия настроения. Эти фрукты будут полезными и при хронической усталости.

Орехи

В орехах, как и в жирной рыбе, есть омега-3 жирные кислоты, способные обеспечивать правильную работу клеток мозга и устранять симптомы депрессии. Также орехи содержат триптофан, витамин В6 и минерал селен, способствующий улучшению настроения.

Продукты, которые влияют на настроение

Острый перец

Если вы регулярно добавляете перец в блюда, то будете спокойнее себя чувствовать. А все благодаря натуральному ингредиенту капсаицину, который придает блюдам остроту и стимулирует нервные окончания во рту. В ответ на подобное влияние мозг выделяет эндорфины.

Шоколад

Какао-бобы, из которых получают шоколад, содержат вещество фенилэтиламин, благодаря которому в организме вырабатываются известные гормоны счастья — эндорфины. Кроме того, какао-бобы богаты магнием, который снимает стресс. Обратите внимание, что перечисленными полезными свойствами обладает только черный шоколад, молочный менее полезен. 20 г шоколада в день является хорошим дополнением к антистрессовому питанию.

Продукты, которые влияют на настроение

Овсяная и гречневая каши

Овсянка и гречка имеют в своем составе триптофан, который при переработке в организме способствует образованию одного из гормонов счастья — серотонина.

Яйца

В яйцах содержатся важные жирные кислоты, витамины А, Е, D, триптофан, каротины и витамины группы B. Так что немного улучшить настроение способна даже простая яичница.

Сыр

Любые виды сыров способны поднять настроение благодаря содержанию в них антистрессовых аминокислот: тирамина, триктамина и фенилэтиламина. Кусочек любого сыра поднимет настроение и восстановит силы.

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