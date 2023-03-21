Starlight Media озпочали зйомки серіалу «Перевізниця»

Starlight Media разом з Gaumont розпочали зйомки серіалу «Перевізниця» (In her car)

Gaumont налагоджує загальноєвропейську систему фінансування та копродукції для українського телесеріалу Starlight Media «Перевізниця» (In her car). Зйомки проекту, шоуранером якого є Євген Тунік, розпочалися в Києві та області в п’ятницю.

Під час Європейського кіноринку 2023 у Берліні німецька команда глобальної студії Gaumont (EFM) зібрала альянс з одного приватного та восьми державних європейських мовників для фінансування та спільного виробництва українського драматичного серіалу «Перевізниця» (In her car).

«Ми щасливі, — каже Крістоф Ріанді, віце-СЕО Gaumont, — що наша глобальна структура групи з діючими офісами на основних європейських ринках дозволяє нам працювати як «єдине вікно» для наших телевізійних партнерів по всьому континенту. Це дозволяє нам налагодити міжнародний ко-продакшн та фінансування, без якого такі особливі та актуальні серіали, ймовірно, не могли б бути створені зараз. І ми з нетерпінням чекаємо нових міжнародних копродукційних проектів, створених нашими європейськими командами».

Олександр Богуцький, генеральний директор Starlight Media, додає: «Боротьбу за перемогу України і наші цінності свободи, рівності та незалежності ведуть не тільки наші сміливі захисники та захисниці на фронті. Мільйони звичайних українців роблять надзвичайні речі в цей час, щоб допомогти країні, армії, людям поруч. Наш шлях до перемоги прокладається і через поле бою, і через цивільні дороги, якими їдуть люди, щоб допомагати, рятувати та підтримувати інших. Цей проект нашого шоуранера Євгена Туніка, підтриманий Gaumont і іншими європейськими партнерами, є надзвичайно важливим для всієї галузі. Його мета — об’єднати людей, яким не байдужі ці цінності, і підтреслити силу людських історій, що виходять за межі корднонів та болю війни».

17 березня, знімальна команда Starlight Media розпочала зйомки серіалу в Україні. Головною роль в серіалі зіграє Головну роль в серіалі зіграє українська акторка Анастасія Карпенко, візначена нагородою за кращу акторську гру на Міжнародному кінофестивалі в Локарно (2022). Українські глядачі побачать прем’єру серіалу на телеканалі СТБ в 2024 році.

Євген Тунік, шоуранер «Перевізниці» зазначає: «Знімальний процес в Україні зараз вимагає суворого дотримання не лише виробничого плану, але й протоколів безпеки та правил воєнного часу. Ми вклали час і зусилля в планування зйомок з абсолютною вірою, що це можливо. Тож тепер ми зайшли в продакшн і з вдячністю за підтримку всіх партнерів робимо все можливе для створення цієї вражаючої історії».

Про проект

Серіал Перевізниця (In her Car) — це 10-серійна драма, заснова на реальних подіях перших тижнів повномасштабної війни рф проти України. Вона розповідає історію українки, що працювала психологом, але змінила свою професію під час війни. В дні, коли мільйони українців вимушено полишали свої домівки, вона залишається в країні і стає перевізнецею. Кожен пасажир її автівки проходить своєрідну терапію, перш ніж дістатися пункту призначення.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ