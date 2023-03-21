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Останній лист коханого – смотрите на СТБ с 27.03.2023

21.03.2023

Не пропустите новую мелодраму о лжи и настоящей любви – смотрите сериал Останній лист коханого на СТБ с 27 марта!

Главная героиня новой мелодрамы от СТБ 17 лет жила с мыслью, что ее возлюбленного больше нет на этом свете. Но внезапно она получила от него последнее письмо, которое поставило под сомнение его гибель. Действительно ли главный герой мелодрамы жив? Кому и зачем было выгодно скрывать всю правду? Узнайте очень скоро – смотрите сериал Останній лист коханого на СТБ с 27.03.2023.

Video: Останній лист коханого — смотрите с 27.03.2023 (Анонс)


Останній лист коханого на СТБ уже 27.03.2023. Смотрите трейлер сериала Останній лист коханого прямо сейчас

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