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Фонд Олени Пінчук передав новий автомобіль київській мобільній клініці при НДСЛ «Охматдит», що опікується дітьми які живуть з ВІЛ.

20.03.2023

Фонд Олени Пінчук передав новий автомобіль київській мобільній клініці при НДСЛ «Охматдит», що опікується дітьми які живуть з ВІЛ. «Мобільні клініки» — це проект Фонду Олени Пінчук, який стартував ще 2009 року, покликаний допомогти тисячам ВІЛ-позитивних дітей отримати постійний доступ до кваліфікованої медичної допомоги у найбільш віддалених регіонах України.

Фонд Олени Пінчук передав новий автомобіль київській мобільній клініці при НДСЛ «Охматдит», що опікується дітьми які живуть з ВІЛ.

«Проект «Мобільні клініки» вже багато років демонструє свою ефективність, охоплюючи своєчасною та якісною медичною допомогою найменші села та найвіддаленіші міста. Ми маємо багато історій з хеппі ендом, коли лікарям вдавалося останньої, але вирішальної миті госпіталізувати дитину та значно покращити стан її здоров‘я. Ми неймовірно вдячні німецьким партнерам за підтримку одного з найважливіших проектів Фонду», — сказала директорка фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк.

Кошти на закупівлю автомобіля частково були залучені завдяки Німецькому фонду боротьби зі СНІДом @aidsstiftung, які організували благодійний Оперний Гала-концерт у Дюссельдорфі. Усі артисти виступали без гонорару, від продажу квитків і в результаті «тихого аукціону» вдалося зібрати 25 000 Євро. Зі свого боку, Фонд збільшив суму донату ще на 17 700 Євро, щоб придбати новий автомобіль.

Фонд Олени Пінчук передав новий автомобіль київській мобільній клініці при НДСЛ «Охматдит», що опікується дітьми які живуть з ВІЛ.

Проєкт працює у 4 регіонах країни, але саме Київська мобільна клініка при НДСЛ «Охматдит» має найбільше навантаження. Протягом року лікарі у складі виїзної бригади відвідують до 7 регіонів України. ВІЛ-позитивні діти є скрізь і вони мають право на медичну допомогу незалежно від місця проживання, особливо під час війни.

«Новий автомобіль надасть можливість нашим лікарям охопити найвіддаленіші регіони, надати допомогу якомога більшій кількості ВІЛ-позитивних дітей, які цього потребують. Саме в нашій лікарні зібрані найкращі спеціалісти різних фахів на напрямків, які надають унікальну допомогу таким дітям. За допомогою мобільної клініки, ми максимально приблизимо якісну допомогу ВІЛ-позитивним дітям», — зазначив генеральний директор НДСЛ «Охматдит» Володимир Жовнір.

Фонд Олени Пінчук передав новий автомобіль київській мобільній клініці при НДСЛ «Охматдит», що опікується дітьми які живуть з ВІЛ.

В Україні спеціалізовані лікарні для ВІЛ-позитивних людей і дітей розташовані переважно у великих містах. Часто родинам ВІЛ-позитивних дітей, що живуть у віддалених регіонах, не вистачає фінансів чи мотивації возити дітей на регулярне обстеження у великі міста. Саме тому Фонд Олени Пінчук запустив проект «Мобильні клініки», які надають якісну і своєчасну медичну допомогу безпосередньо за місцем перебування маленьких пацієнтів.

«Мобільні клініки» для ВІЛ-позитивних дітей в Україні – це проєкт Фонду Олени Пінчук, який стартував ще в 2009 році і покликаний допомогти тисячам ВІЛ-позитивних дітей отримати постійний доступ до кваліфікованої медичної допомоги в найбільш постраждалих від епідемії ВІЛ/СНІД регіонах.

Фонд Олени Пінчук передав новий автомобіль київській мобільній клініці при НДСЛ «Охматдит», що опікується дітьми які живуть з ВІЛ.

Всередньому за рік в мобільних клініках проходять обстеження 1 000 пацієнтів, 200-300 з них госпіталізують. Останні два роки «Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей» використовують авто від онлайн-сервісу Uklon, де педіатр або інфекціоніст, медсестра, соціальний працівник та лікар надають допомогу ВІЛ-позитивним дітям і ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам у найвіддаленіших регіонах України.

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