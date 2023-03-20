Фонд Олени Пінчук передав новий автомобіль київській мобільній клініці при НДСЛ «Охматдит», що опікується дітьми які живуть з ВІЛ.

Фонд Олени Пінчук передав новий автомобіль київській мобільній клініці при НДСЛ «Охматдит», що опікується дітьми які живуть з ВІЛ. «Мобільні клініки» — це проект Фонду Олени Пінчук, який стартував ще 2009 року, покликаний допомогти тисячам ВІЛ-позитивних дітей отримати постійний доступ до кваліфікованої медичної допомоги у найбільш віддалених регіонах України.

«Проект «Мобільні клініки» вже багато років демонструє свою ефективність, охоплюючи своєчасною та якісною медичною допомогою найменші села та найвіддаленіші міста. Ми маємо багато історій з хеппі ендом, коли лікарям вдавалося останньої, але вирішальної миті госпіталізувати дитину та значно покращити стан її здоров‘я. Ми неймовірно вдячні німецьким партнерам за підтримку одного з найважливіших проектів Фонду», — сказала директорка фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк.

Кошти на закупівлю автомобіля частково були залучені завдяки Німецькому фонду боротьби зі СНІДом @aidsstiftung, які організували благодійний Оперний Гала-концерт у Дюссельдорфі. Усі артисти виступали без гонорару, від продажу квитків і в результаті «тихого аукціону» вдалося зібрати 25 000 Євро. Зі свого боку, Фонд збільшив суму донату ще на 17 700 Євро, щоб придбати новий автомобіль.

Проєкт працює у 4 регіонах країни, але саме Київська мобільна клініка при НДСЛ «Охматдит» має найбільше навантаження. Протягом року лікарі у складі виїзної бригади відвідують до 7 регіонів України. ВІЛ-позитивні діти є скрізь і вони мають право на медичну допомогу незалежно від місця проживання, особливо під час війни.

«Новий автомобіль надасть можливість нашим лікарям охопити найвіддаленіші регіони, надати допомогу якомога більшій кількості ВІЛ-позитивних дітей, які цього потребують. Саме в нашій лікарні зібрані найкращі спеціалісти різних фахів на напрямків, які надають унікальну допомогу таким дітям. За допомогою мобільної клініки, ми максимально приблизимо якісну допомогу ВІЛ-позитивним дітям», — зазначив генеральний директор НДСЛ «Охматдит» Володимир Жовнір.

В Україні спеціалізовані лікарні для ВІЛ-позитивних людей і дітей розташовані переважно у великих містах. Часто родинам ВІЛ-позитивних дітей, що живуть у віддалених регіонах, не вистачає фінансів чи мотивації возити дітей на регулярне обстеження у великі міста. Саме тому Фонд Олени Пінчук запустив проект «Мобильні клініки», які надають якісну і своєчасну медичну допомогу безпосередньо за місцем перебування маленьких пацієнтів.

«Мобільні клініки» для ВІЛ-позитивних дітей в Україні – це проєкт Фонду Олени Пінчук, який стартував ще в 2009 році і покликаний допомогти тисячам ВІЛ-позитивних дітей отримати постійний доступ до кваліфікованої медичної допомоги в найбільш постраждалих від епідемії ВІЛ/СНІД регіонах.

Всередньому за рік в мобільних клініках проходять обстеження 1 000 пацієнтів, 200-300 з них госпіталізують. Останні два роки «Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей» використовують авто від онлайн-сервісу Uklon, де педіатр або інфекціоніст, медсестра, соціальний працівник та лікар надають допомогу ВІЛ-позитивним дітям і ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам у найвіддаленіших регіонах України.

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