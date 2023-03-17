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Переможниця та продюсер Національного відбору на Євробачення обиратимуть найталановитіших дітей

17.03.2023

Переможниця Національного відбору та представниця України на «Євробаченні-2021» фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко стала суддею міжнародного дитячого пісенного фестивалю United Kids Festival. Разом з Катею до складу журі увійшли засновник фестивалю — композитор і музичний продюсер національного відбору на «Євробачення» Руслан Квінта, а також відомий іспанський продюсер, власник компанії, що займається музичним маркетингом, екс-директор найбільшої іспаномовної радіогрупи у світі Grupo Prisa — Dani Aragon. Переможець отримає грошовий приз та авторську пісню від Руслана Квінти.

Переможниця та продюсер Національного відбору на Євробачення обиратимуть найталановитіших дітей

Фестиваль відбудеться 2 та 3 травня у місті Аліканте (Іспанія). Він втретє збирає талановитих дітей-вокалістів, щоб дати юним зірочкам потужний старт, надихнути на здійснення мрій і майбутні перемоги та, окрім змагання, подарувати учасникам незабутні майстер-класи від відомих виконавців. Минулого року United Kids Festival успішно пройшов у Болгарії та Польщі.

Переможниця та продюсер Національного відбору на Євробачення обиратимуть найталановитіших дітей

«У попередніх фестивалях в  Болгарії та Польщі у нас був міжнародний склад журі — представники сфери культури як від України, так і від країни, в якій проходив фестиваль. Такий самий принцип ми обрали і для Іспанії. Я дуже радий бачити в команді журі солістку гурту Go_A Катерину Павленко. Для мене це особлива людина, яку я вважаю дуже талановитою, а її голос -унікальним. Творчість Go-A дуже популярна в Європі, а у 2021 році вони посіли 5 місце на «Євробаченні», отже Катя добре знається на міжнародних конкурсах.  Другий член журі — Dani Aragon — знає, як перетворити музичний проєкт в успішний, адже займається цим вже понад 23 роки. Його авторитетність як члені журі – беззаперечна. І, звісно, разом з колегами переможця обиратиму і я, як організатор фестивалю, музичний продюсер і композитор», — коментує Руслан Квінта.

Переможниця та продюсер Національного відбору на Євробачення обиратимуть найталановитіших дітей

Організатори United Kids Festival підготували й інші сюрпризи для учасників, серед яких — виступи їх кумирів. Зірковими гостями цьогорічного фестивалю стануть:

  • народна артистка України і поп-діва вітчизняної музичної індустрії Ірина Білик;
  • амбасадор сучасної української музики у світі, лідер радіоефірів гурт KAZKA;
  • артист, чий чуттєвий вокал торкається найглибших струн душі, а пісні запалюють вогонь в серцях мільйонів — ALEKSEEV.

Переможниця та продюсер Національного відбору на Євробачення обиратимуть найталановитіших дітей

Серед запрошених зірок також буде спеціальний гість з Іспанії, чиє ім’я організатори допоки тримають в таємниці.

Кастинг на фестиваль ще триває, тож встигніть подати заявку на офіційному сайті за посиланням.

Нагадаємо, United Kids Festival об’єднує талановитих дітей з різних країн та створює простір для знайомства з різними культурами. Окреме завдання фестивалю — підтримка українських дітей, які змушені були рятуватися від війни у країнах Європи.

Участь у фестивалі можуть брати діти віком від 5 до 18 років. За результатами відбору, Руслан Квінта обере 30 учасників, які виступатимуть в Іспанії перед членами журі у найбільшому концертному просторі Аліканте — VB Spaces. Вони змагатимуться за Гран-прі, володар якого отримає 1000€ та авторську пісню від Руслана Квінти.

Фестиваль проходитиме за підтримки Посольства України в Королівстві Іспанія та Почесного Консульства України у Валенсії. Співорганізатори фестивалю — концертна агенція U-concert Spain.

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