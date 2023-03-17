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Благотворительное мероприятие Своя среди своих состоялось на новой локации Звёзды в Blockbuster Mall

17.03.2023

Они могли бы быть кем угодно, но эти женщины выбрали стать яростными защитницами своей страны. Этой весной столичный Blockbuster Mall и организация Arm Women Now собрали их, чтобы подарить приятные эмоции и отвлечь от военных будней за разговорами со вкусностями, концертной программой и лотереей. Организаторы говорят – счастливы, что впервые за войну удалось собрать  одновременно столько защитниц и уделить им заслуженное внимание.

Video: Благотворительное мероприятие Своя среди своих состоялось на новой локации Звёзды в Blockbuster Mall


Благотворительное мероприятие Своя среди своих состоялось на новой локации Звёзды в Blockbuster Mall

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