Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Все проекты
ua

Несокрушимым украинским женщинам посвящается: телеканал СТБ готовит к эфиру новый проект «Позивний «Надія»

14.03.2023

Война заставила всех нас отложить обычные дела, чтобы стать щитом, защитой, помощью, а для кого-то и последней надеждой. Пока Украина отстаивает свою свободу в борьбе со злом, украинские женщины делают все, чтобы как можно быстрее приблизить нашу победу: стоят на «нуле», спасают жизнь в горячих точках, постоянно работают и держат тыл. 19 марта в эфире телеканала СТБ состоится премьера проекта собственной разработки – «Позивний «Надія». Каждое воскресенье в 22:00 смотрите вдохновляющие истории женщин, чья сила и несокрушимость крепче оружия.

Телеканал СТБ готовит к эфиру новый проект «Позивний «Надія»

Ведущая проекта – Надя Матвеева.

«Это проект о несокрушимости нашей нации и женском лице войны. Каждая история — о сознательном выборе женщины защищать Украину: спасая раненых, помогая детям, принимая роды в бомбоубежище, работая на информационном фронте или став в ряды ВСУ. Каждая из наших героинь достойна носить “позивний “Надія”, ведь в сверхсложных условиях войны собственным примером дарит веру и уверенность в победе над врагом», — рассказывает Надя Матвеева.

В каждом выпуске проекта ведущая встретится с одной из героинь, чтобы вместе рассказать зрителям, чем она занималась до войны и как выглядит ее фронт сегодня.

«Вера – акушерка Черниговского роддома. 42 дня не покидала своего рабочего места в бомбоубежище, где вместе с коллегами принимала роды. Наталья – львовская проводница. Оставив своих дочерей сестре во Львове, она стала спасением тысяч детей и женщин, которые вынуждены были выезжать из страны на эвакуационных поездах. Они, как и другие героини нашего проекта, считают, что просто делают свое дело, но это героические женщины, которыми должна гордиться вся страна», — делится Матвеева.

Больше по теме: Как поддержать человека: 12 фраз ободрения в трудную минуту

Съемки проекта начались в январе 2023 года и продолжаются. Директор творческой студии Анна Калина отмечает, что «Позивний «Надія» это не студийные интервью, а щемящие, иногда очень болезненные, но всегда вдохновляющие встречи на месте событий. В каждом выпуске ведущая отправляется туда, где проходил личный фронт героини выпуска: в шелтер для внутренне перемещенных лиц, в разрушенную решистами сельскую школу, в эвакуационный поезд. Команда проекта прошла спасательным маршрутом в бомбоубежище роддома и училась тампонировать кровоточащую рану.

«Все истории очень разные, как и наши женщины. Но есть между ними кое-что общее — ни одна из них не признает себя героиней. Хотя на вопрос: “Почему не спасалась во время опасности, не уезжала вместе с детьми, а, несмотря на риск для жизни и здоровья, выбрала долг?”, каждая отвечает: “Кто, если не я?”. Это истории о большом самопожертвовании, о переоценке ценностей и смещении приоритетов, а потому и судьбах женщин. О планах, которые разрушила война, потерях и достоянии военного времени И, несмотря ни на что, об огромной надежде и мечтах, которые непременно сбудутся после нашей победы!» — рассказывает Анна Калина.

Проект создан с благодарностью каждой украинской женщине, ежедневно приближающей победу.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Анастасия Бондаренко

Главная режиссер — Анастасия Верхова

Продюсер — Ольга Шейко

Директор творческой студии — Анна Калина

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Video: Телеканал СТБ готовит к эфиру новый проект «Позивний «Надія»

Проект Позивний Надія выходит 19 марта в эфире телеканала СТБ. Премьера проекта собственной разработки – «Позивний «Надія». Еженедельно в 22:00 смотрите на СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Телеканал СТБ готовит к эфиру новый проект «Позивний «Надія»
Телеканал СТБ

Премьера нового проекта Позивний «Надія»: дата старта на СТБ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить