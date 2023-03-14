Несокрушимым украинским женщинам посвящается: телеканал СТБ готовит к эфиру новый проект «Позивний «Надія»

Война заставила всех нас отложить обычные дела, чтобы стать щитом, защитой, помощью, а для кого-то и последней надеждой. Пока Украина отстаивает свою свободу в борьбе со злом, украинские женщины делают все, чтобы как можно быстрее приблизить нашу победу: стоят на «нуле», спасают жизнь в горячих точках, постоянно работают и держат тыл. 19 марта в эфире телеканала СТБ состоится премьера проекта собственной разработки – «Позивний «Надія». Каждое воскресенье в 22:00 смотрите вдохновляющие истории женщин, чья сила и несокрушимость крепче оружия.

Ведущая проекта – Надя Матвеева.

«Это проект о несокрушимости нашей нации и женском лице войны. Каждая история — о сознательном выборе женщины защищать Украину: спасая раненых, помогая детям, принимая роды в бомбоубежище, работая на информационном фронте или став в ряды ВСУ. Каждая из наших героинь достойна носить “позивний “Надія”, ведь в сверхсложных условиях войны собственным примером дарит веру и уверенность в победе над врагом», — рассказывает Надя Матвеева.

В каждом выпуске проекта ведущая встретится с одной из героинь, чтобы вместе рассказать зрителям, чем она занималась до войны и как выглядит ее фронт сегодня.

«Вера – акушерка Черниговского роддома. 42 дня не покидала своего рабочего места в бомбоубежище, где вместе с коллегами принимала роды. Наталья – львовская проводница. Оставив своих дочерей сестре во Львове, она стала спасением тысяч детей и женщин, которые вынуждены были выезжать из страны на эвакуационных поездах. Они, как и другие героини нашего проекта, считают, что просто делают свое дело, но это героические женщины, которыми должна гордиться вся страна», — делится Матвеева.

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Съемки проекта начались в январе 2023 года и продолжаются. Директор творческой студии Анна Калина отмечает, что «Позивний «Надія» это не студийные интервью, а щемящие, иногда очень болезненные, но всегда вдохновляющие встречи на месте событий. В каждом выпуске ведущая отправляется туда, где проходил личный фронт героини выпуска: в шелтер для внутренне перемещенных лиц, в разрушенную решистами сельскую школу, в эвакуационный поезд. Команда проекта прошла спасательным маршрутом в бомбоубежище роддома и училась тампонировать кровоточащую рану.

«Все истории очень разные, как и наши женщины. Но есть между ними кое-что общее — ни одна из них не признает себя героиней. Хотя на вопрос: “Почему не спасалась во время опасности, не уезжала вместе с детьми, а, несмотря на риск для жизни и здоровья, выбрала долг?”, каждая отвечает: “Кто, если не я?”. Это истории о большом самопожертвовании, о переоценке ценностей и смещении приоритетов, а потому и судьбах женщин. О планах, которые разрушила война, потерях и достоянии военного времени И, несмотря ни на что, об огромной надежде и мечтах, которые непременно сбудутся после нашей победы!» — рассказывает Анна Калина.

Проект создан с благодарностью каждой украинской женщине, ежедневно приближающей победу.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Анастасия Бондаренко

Главная режиссер — Анастасия Верхова

Продюсер — Ольга Шейко

Директор творческой студии — Анна Калина

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Video: Телеканал СТБ готовит к эфиру новый проект «Позивний «Надія» Проект Позивний Надія выходит 19 марта в эфире телеканала СТБ. Премьера проекта собственной разработки – «Позивний «Надія». Еженедельно в 22:00 смотрите на СТБ

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