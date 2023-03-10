Как выбрать шампунь и на что обращать внимание при выборе

Профессиональный, аптечный или натуральный — какой шампунь выбрать

Шампуни из масс-маркета не дают нужного эффекта и разочаровывают результатом, но чем их заменить? Стилист советует профессиональные линейки, подруга уговаривает перейти на натуральную косметику, а в интернете столько восторженных отзывов об аптечных средствах. Что же выбрать? Не беспокойтесь, мы поможем разобраться в особенностях каждого шампуня, и вы сможете легко подобрать удачный продукт.

Почему стоит попробовать профессиональный уход?

Профессиональные шампуни для волос — это шанс получить эффект сияющего шелка как в рекламе или после визита в салон красоты. Они прекрасно подходят и для использования профессионалами, и для домашнего ухода, чтобы сохранить результат после процедуры ухода.

Особенность. Хотя профсредства заботятся о коже головы, все же их главная забота — невероятный вид волос. Именно поэтому они отлично подходят для деликатного очищения осветленных волос, восстановления после повреждений, укрепления и разглаживания. В сочетании с маской или бальзамом профессиональный шампунь делает волосы тяжелыми, крепкими, гладкими и шелковистыми.

Состав. Формулы профессиональной косметики разрабатываются с повышенной внимательностью, используя запатентованные компоненты и инновационные технологии. Основой обычно являются деликатные ПАВ, которые смывают себум и стайлинг без значительного нарушения баланса кожи головы. Кроме очищающих компонентов, средство содержит активные вещества по уходу в высокой концентрации. Это может быть кератин, разнообразные протеины, экстракт шелка, гиалуроновая кислота — все они направлены на восстановление, увлажнение и визуальную реставрацию волос.

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Кому подойдет аптечный шампунь?

Как можно догадаться из названия, раньше аптечные косметические средства продавались только в аптеке в соответствии с рекомендациями специалиста. Впрочем, для удобства клиентов сейчас их можно приобрести во многих офлайн и онлайн магазинах косметики. Отличить аптечные продукты легко по лаконичной упаковке, обычно в белых тонах, и точному описанию назначения.

Особенность. Аптечные шампуни обычно отличаются тем, что обладают своеобразными лечебными свойствами. Именно поэтому их целесообразно использовать в случае проблем с кожей головы: покраснение, сыпь, раздражение, перхоть, чрезмерная жирность. Благодаря тщательно разработанной и протестированной формуле аптечные средства могут нормализовать состояние кожи и соответственно улучшить волосы. Также они отлично подходят для людей с повышенной чувствительностью или склонностью к аллергиям.

Состав. Шампуни этой категории обычно обладают высокой эффективностью и очень активным действием, поэтому не подходят для постоянного использования. Их базой являются очень деликатные очищающие вещества, которые растворяют себум и грязь, но заботятся о сохранении защитного липидного барьера. Также они содержат компоненты для нормализации состояния кожи головы. Чаще всего это запатентованные комплексы, аминокислоты, экстракты растений в высокой концентрации, ментол, кофеин, антибактериальные вещества. Они одновременно заботятся и об укреплении волос от корней.

Чем особенны натуральные средства?

В последние годы популярной становится натуральная косметика, которая перешла от уровня hand-made к сертифицированным формулам и эффективным средствам. Она отличается не только составом и влиянием на волосы, но и общей концепцией, мировоззрением, подходом к созданию продуктов.

Особенность. При изготовлении таких шампуней используют натуральные органические вещества, которые имеют подтвержденное этическое происхождение. Также производители натурсредств уважительно относятся к природе, поэтому не тестируют продукцию на животных, пытаются минимизировать свое влияние на экологию и экономят ресурсы. Так что очевидно, что такая косметика будет идеальным вариантом для экосознательных людей, веганов, вегатерианцев и симпатизирующих их взглядам. Кроме этого, натуральные шампуни способны положительно повлиять на тонкие, слабые от природы волосы, которые утяжеляются от профессионального ухода.

Состав. Главными компонентами таких средств являются мягкие очищающие вещества растительного происхождения в сочетании с натуральными маслами и экстрактами. Чаще всего можно увидеть варианты с маслом кокоса или какао для увлажнения, с ментолом для свежести, экстрактом крапивы для укрепления, розмарином и чайным деревом для устранения жирности. Из-за своей натуральности эти компоненты работают менее активно, но при длительном использовании способны оказать хороший эффект. Особенно заметно их положительное влияние на кожу головы.

Итак, теперь вы знаете гораздо больше о шампунях разных категорий. Осталось определиться, чего именно вы ожидаете от нового средства, и айда выбирать свой новый любимый продукт!

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