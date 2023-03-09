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Выходные в марте 2023: будут ли дополнительные выходные

09.03.2023

Первый месяц весны и долгожданное потепление. Украинцы с нетерпением ждут весенние выходные, чтобы отдохнуть. Будут ли дополнительные выходные в марте 2023 года? И когда ожидать свободные от работы дни — читайте в материале STB.UA.

Выходные в марте 2023: будут ли дополнительные выходные

В марте украинцев ждут официальные выходные дни, которые приходятся на субботу и воскресенье. Календарные выходные: 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 марта.

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Дополнительные выходные по случаю государственных праздников в марте не предусмотрены. На период действия военного положения в Украине временно приостановлена норма Кодекса законов о труде Украины, по которой в случае, когда официальный праздник приходится на выходной день, происходит автоматический перенос выходного на следующий будний. 

Выходные дни в марте 2023 года

  • Общее количество календарных дней — 31 день.
  • Рабочие дни в марте — 23 дня.
  • Выходные дни в марте — 8 дней.

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