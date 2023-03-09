Аукцион «Пророки Победы» ко Дню рождения Тараса Шевченко.

Особый ивент ко Дню рождения Тараса Шевченко прошел в столице. Однако не только вспоминали художника, но и собирали средства для Бригады Ураган Нацгвардии. Организаторы говорят, что на проведение инвента вдохновили раненые бойцы в госпиталях. Волонтеры устраивали им мастер-классы арт-терапии. А в этот день работы воинов и работы профессиональных художников продали с аукциона. Особое настроение ивенту также добавили показы моделей в арт-доспехах Валькирии, а также выступления артистов с пронзительными песнями.