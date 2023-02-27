Повседневный макияж 2023: идеи на каждый день

Дневной макияж способен сделать лицо выразительнее и подчеркнуть природную красоту. Чтобы мейкап был не только привлекательным, но и модным, важно знать его тенденции. Какие тренды в дневном макияже будут самыми актуальными в 2023 году? Узнайте в материале STB.UA.

Повседневный макияж может скорректировать и освежить лицо. Главным трендом 2023 года остается естественный макияж. Его основная задача — обеспечить идеальный тон лица, подчеркивая при этом глаза, губы или брови.

Как сделать дневной макияж?

Нанесите базу под макияж или увлажняющий крем; Воспользуйтесь консилером на проблемные участки кожи, замазав какие-то прыщики или круги под глазами; Теперь вы можете смело наносить тональную основу, BB- или СС-крем. Также не обойдется дело без скульптора. Подчеркните главные участки лица чтобы они смотрелись более выразительно. Наносите скульптор на самые глубокие места, например под скуловой костью. Это поможет затемнить естественные теневые участки. Закрепите всё пудрой. Прорисуйте подвижную складку века нюдовыми тенями. Можно вывести более темными тонами в височную зону. Таким образом вы вытяните свой взгляд и создадите эффект лифтинга. Не забывайте о ресницах и прорисовке бровей. Напомним, что зачесанные брови все еще излюблены мировыми селебрити. Для того, чтобы макияж продержался весь день, закрепите его спреем для фиксации мейкапа.

Тренды дневного макияжа 2023

Нюдовый макияж 2023

С помощью нюдового мейкапа можно создать свежий и сияющий образ, а окружающие будут задаваться вопросом, накрашены ли вы вовсе.

Хайлайтер с румянами

Блеск остается по-прежнему в моде. Хайлайтером можно подчеркнуть скулы, лоб и середину подбородка. Такой макияж придаст вашей коже небывалого сияния и свежести. Также на прилавках появляются универсальные продукты, которые сразу совмещают в себе и румяна и хайлайтеры. Оттенки — всевозможные.

Чаще всего теплые и персиковые считаются летними. Ваше лицо словно поцелованное солнцем.

А вот глубокие фиолетово-коричневые — это осенне-зимние цвета, которые добавляют образу свежести, словно вы только вернулись с прогулки морозным днем.

Акцент на губы

Красивый матовый финиш возвращается в моду. Алый красный, кирпичный, оранжевый подтон или холодная фуксия. Такие помады вновь врываются в мир бьюти. Главное правило: решаясь в один день сделать акцент на губах, постарайтесь минимизировать расход туши и теней на глазах. Таким образом вы избавите свой макияж тяжести и перенасыщенности. А сам образ будет походить на повседневный, а не вечерний.

Не бойтесь пальцем растушевывать натуральные оттенки губных помад. Выходите смело за контур и создавайте эффект зацелованных губ.

Тени в дневном макияже

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