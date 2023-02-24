Позивний «Надія» 2023 – смотрите с 19 марта на СТБ
24.02.2023
Телеканал СТБ представит новый проект – Позивний «Надія» 2023! Смотрите с 19 марта на СТБ!
Позивний «Надія» – проект о сильных и несокрушимых женщинах. С началом полномасштабного вторжения их роли в обществе изменились. Сейчас они не только матери, дочери и жены, но и сильные личности, каждый день приближающие нашу победу. Волонтеры, врачи, педагоги, медийницы и защитницы – вы услышите невероятные истории женщин, которые вдохновят вас и вселят в ваши сердца надежду. Смотрите проект Позивний «Надія» 2023 с 19 марта на СТБ.
Video: Позивний «Надія» — смотрите премьерный выпуск 19.03.2023
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