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Истребители F-16: характеристики истребителей, которые Польша может дать Украине

23.02.2023

F-16 — маневренный, многоцелевой истребитель, хорошо зарекомендовавший себя в воздушных и наземных боях. Украина может получить возможность управлять именно этими современными американскими истребителями. Больше о F-16 и его характеристике — читайте в материале STB.UA.

Истребители F-16: характеристики истребителей, которые Польша может дать Украине

F-16 — американский истребитель четвертого поколения. Был построен с использованием новейших авиационных технологий и испытанных систем других самолетов, таких как F-15 и F-111. Обладает хорошей маневренностью и большим радиусом действия. Может обнаруживать цели в любых погодных условиях. За свою десятилетнюю историю истребитель F-16 зарекомендовал себя, как лучший военный самолет Воздушных Сил США. Первое упоминание о боевом вылете F-16 датируется апрелем 1981 года. ВВС США и НАТО предоставляют статистику официальных воздушных побед F-16, общее количество составляет восемь раз. Такие результаты были получены во время работы в Ираке и Балканах.

Истребители F-16: характеристики истребителей, которые Польша может дать Украине

Характеристика истребителя F-16:

  • Длина: 15 метров;
  • Высота: 5 метров;
  • Экипаж: 1 человек;
  • Максимальная скорость: 2+ Маха (1,500 метра в час);
  • Размах крыла: 9,5 метра;
  • Тягооснащенность: 1,1;
  • Максимальный взлетный вес: 21,7 тонны;
  • Максимальная скорость — 2 120 км/ч на высоте 12 200 м;
  • Вес: 9,2 тыс. кг.

F-16 также отличается наличием специального купола, который обеспечивает особый угол видимости пилота во время воздушного боя, перспектива проведения безопасного катапультирования за счет угла кресла на 30 градусов.

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F-16 используется как:

  • перехватчик;
  • бомбардировщик;
  • штурмовик. 

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Цена F-16

Существует несколько версий F-16. Поэтому назвать точную стоимость истребителя сложно. Однако она может варьироваться от $35 000 000 до $55 000 000.

Истребители F-16: характеристики истребителей, которые Польша может дать Украине

F-16 может включать в себя такое вооружение:

  • ракеты типа воздух-воздух IM-7, Magic 2 и другие;
  • ракеты типа воздух-земля GM-45, Penguin и т.п.;
  • неуправляемые бомбы Mark 82, Mark 84;
  • управляемые бомбы GBU-27,

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

«Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — сказал Моравецкий.

Также Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что ожидает широкую поддержку в США возможного решения Нидерландов передать Украине истребители F-16, рассказал он в интервью Delfi. Отвечая на вопрос, готов ли Белый дом разрешить Нидерландам поставки Украине истребителей F-16, посол сказал: «Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники — это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону), которые наши союзники внесли для Украины». 

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