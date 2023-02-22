Празднование украинцами праздника всех влюбленных – День святого Валентина в военное время

Без любви – никуда. Признаться в любви, подарить кольцо – в этот день святого Валентина традиции не изменились. Сотрудники столичного ресторана FrouFrou тоже принялись дарить гостям частичку своего горячего чувства. Говорят, вложили в специальное праздничное меню немало любви. Романтическую атмосферу города влюбленных подчеркнуло еще и музыкальное сопровождение. И конечно, куда же без обязательного атрибута праздника – валентинок, чтобы каждый мог унести с собой частичку любви. Несмотря на сложные реалии, украинцам не нужно забывать о самом важном. И поддерживать любовь яркими моментами тоже необходимо, говорят в ресторане FrouFrou.