СТБ анонсує спецпрограмування до 24 лютого

24 лютого в серці кожного українця назавжди закарбується датою, коли ми об’єдналися проти зла. Попри всі спроби ворога залякати та знищити нас, ми стоїмо разом, кожен на своєму фронті. І робимо все від нас залежне, аби Україна жила. Вже рік українці вражають світ своєю силою, єднанням, вірою в Перемогу і світлом, яке долає будь-яку темряву.

До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну телеканал СТБ підготував документальний спецпоказ. Про тих, хто зміг вижити під прицілом ворога у захопленому Гостомелі. Про Маріуполь і маріупольців. Про українців, які на згарищі свого життя продовжують жити і мріяти. Про материнську любов, для якої немає жодних перешкод.



Video: Спецпрограмування до 24 лютого на СТБ: що переглянути з документального Спецпрограмування до 24 лютого на СТБ. До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну телеканал СТБ підготував документальний спецпоказ - детальніше у матеріалі

24 лютого дивіться в ефірі СТБ дві частини воєнної драми «

, всеукраїнські прем’єри документальних проєктів «

і «

, а 25 лютого — прем’єру франдрайзінг-реаліті «

з Ектором Хіменесом-Браво.

«Мама» , всі серії — 24 лютого о 13:20 (перша частина) та 17:10 (друга частина).

Воєнна драма, присвячена всім Матерям захисників України. Фільм заснований на реальних подіях.

Син Ніни Петрівни — Віталій Швидченко — пішов добровольцем на війну. Згодом Ніна, що її син потрапив у полон. Убита горем мати не може сидіти, склавши руки, в очікуванні доброї звістки. Вона відправляється на пошуки сина просто в тенета ворога — тимчасово окупований Донбас.

Всеукраїнська прем’єра «Мами» в ефірі СТБ відбулася в лютому 2021 року до Дня пам’яті Небесної сотні. Драма одразу отримала визнання українських глядачів і стала лідером слоту за жіночою аудиторією. Головне питання, яким задавалися глядачі: чи знайде Мама свого сина? Тож на запит телеканалу, продюсерами та авторами було прийнято рішення про продовження фільму. Тепер «Мама» отримує міжнародне визнання, розповідаючи українську історію спротиву ворогу та любові до своїх дітей глядачам з інших країн світу. У 2021 році фільм увійшов до основного конкурсу престижного кінофестивалю Serial Killer в Брно. Після цього драму було представлено до показу на центральних телеканалах Польщі, Чехії, Литви та Естонії. Наразі, фільм Мама» поданий на Шевченківську премію 2023 року в розділі «Кіномистецтво».

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Наталія Корецька, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва, Поліна Снісаренко-Кульчицька, Арсен Босенко, Олег Волощенко та інші.

Авторка ідеї: Валентина Руденко

Режисер: Тарас Ткаченко

Продюсерки: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Тетяна Куц, Вікторія Горенштейн.

Виробництво — Основа Фільм Продакшн на замовлення телеканалу СТБ.

« Як вижити, коли тебе вбивають» — 24 лютого о 21:00. Всеукраїнська прем’єра

Документальний проєкт зі щасливим фіналом. Реальна історія про те, як 40 звичайних людей об’єдналися, аби вижити в захопленому ворогом Гостомелі.

Всі вони — мешканці нового красивого житлового комплексу, фахівці самих різних професій, далеких від війни. Але так було до 24 лютого. Весною 2022 року вони разом з дітьми були вимушені ховатися у покинутому будинку. 15 днів без світла, тепла, їжі та води. Під постійними обстрілами і з озброєним ворогом поруч. Їхні світ висаджували в повітря, а їх самих цілодобово тримали під прицілом. 40 незнайомців об’єднані спільною метою — вибратись живими. І вони роблять все, аби порятунок, який в тих умовах здавався неможливим, стався.

Проєкт створено Об’єднанням Українських Продюсерів, що знімає кіно про причини, хід і висновки війни росії проти України. За словами творців, проєкт побудований як «інструкція з виживання»: 10 правил, що дають шанс абсолютно непідготовленим людям вижити в екстремальних умовах війни. У програмі використано кадри з особистих архівів героїв.

Авторка ідеї та креативна продюсерка проєкту — Юлія Федець

Виконавча продюсерка — Ілона Шнейдер

Режисери — Антон Щербаков, Катерина Лисенко

Сценаристки — Вікторія Мухіна, Юлія Федець

Оператор — Дмитро Плюта

Продюсери — Володимир Бородянський, Віктор Мірський.

« Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати» — 24 лютого о 22:00 . Всеукраїнська прем’єра

Документальний проєкт про пошук людиною особистих сенсів під час найбільших життєвих катастроф. Створено Об’єднанням українських продюсерів (ОУП). Розповідь побудовано на історії Ксенії Каян — однієї з героїнь іншої стрічки ОУП «Маріуполь. Невтрачена надія» з циклу «А потім прийшли браття».

«Коли ми записували інтерв’ю для «Невтраченої надії», то відразу зрозуміли, що історія Ксенії — більша, ніж те, що може вмістити розповідь про вторгнення російських окупантів, — говорить Максим Литвинов, автор ідеї та режисер проєкту. — Всередині героїні є внутрішній вогонь, який і роздмухує золу її горя, але і дає їй енергію боротьби за життя. Зараз українці борються з ворогом зовнішнім, але після перемоги для багатьох настане час боротьби з ворогом внутрішнім — посттравматичним синдромом».

Ксенія розповідає про життя у Маріуполі в перший місяць вторгнення, коли російські загарбники знищували місто всіма можливими способами. Містяни ховалися від ракетних та авіаударів у підвалах будинків, шкіл, у підвалі драматичного театру (і ми знаємо, як трагічно це закінчилося). Ксенія разом із кількома сотнями цивільних ховалася у підвалі філармонії. Вона провела там багато днів і згадує цей стан так: «Ми там були не людьми, ми були… організми».

Під час чергової російської атаки на Маріуполь Ксенія Каян втратила сина Богдана. І більше не знала як, а головне — для чого жити далі. Триматися за життя їй допомагає лють.

Історія Ксенії Каян — це дослідження почуттів людини з посттравматичним синдромом. Смисли та емоції, які допомагають героїні триматися, її боротьба за майбутнє. Автори проєкту вважають, що «Лють дозволяє мені дихати» може надати сили багатьом українцям у їхньому власному житті.

Автор ідеї та режисер — Макс Литвинов

Шеф-редакторка — Тала Пристаєцька

Журналістка — Наталія Кружиліна

Оператор-постановник — Юрій Сметанін

Продюсери — Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП), Володимир Бородянський.

« Україна: кулінарний фронт» — 25 лютого о 10:00

Від початку повномасштабного вторгнення головний мастершеф Ектор Хіменес-Браво активно підтримує кулінарний фронті країни. Щодня Ектор та його команда готують для наших захисників, для волонтерів, розвозять їжу жителям деокупованих територій та збирають кошти на потреби ЗСУ.

У документальному фандрайзінг-реаліті Ектор відвідає 6 українських міст, аби допомогти місцевим жителям відновити зруйновані бомбардуваннями та окупацією заклади харчування. Через вражаючі історії героїв реаліті Ектор розповідатиме світові про неймовірну сміливість українців та нашу віру у Перемогу.

Зйомки відбувалися влітку 2022 року.

Створено на замовлення телеканалу СТБ режисером британського ресторанного телебачення Тоні Хіндхоу (Tony Hindhaugh).

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