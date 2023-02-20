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Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале 2023 года

20.02.2023

Кино — лучший способ отвлечься и отдохнуть. Если кажется, что уже все пересмотрели, время ознакомиться с новинками. Лучшие новинки кино, премьера которых запланирована в феврале 2023 года — читайте в материале STB.UA.

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Астерикс и Обеликс: Поднебесная империя

Жанр: комедия, приключения, семейный 

50 год до нашей эры. В Китае происходит переворот, из-за чего принцесса Сюан-ди, единственная дочь императора, бежит в Галлию, где просит Астерикса и Обеликса помочь освободить её страну. Они отправляются в Китай, не подозревая, что туда же движется Юлий Цезарь.

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Черная метка \ Black Warrant 

Жанр: криминальный боевик

Агент Энтони пытается остановить террористическую организацию, которая изобрела опасную машину, способную устроить катастрофу мирового масштаба. На его пути встаёт бывший спецназовец Ник Фалькони, специализирующийся на наемных убийствах.  У него новое задание — уничтожить политиков, получивших черную метку.

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Ведьма: Реинкарнация 

Жанр: ужасы

13-летняя девочка Нала приезжает из города в сельскую местность. Её бабушка живёт в большом особняке и считается эксцентричной особой. Девочка пытается выяснить, чем больна её младшая сестра, и вскоре узнаёт о том, что её бабушка совсем не такая заботливая, как кажется.

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Метки Тьмы 

Жанр: ужасы

Семья переезжает в Новый Орлеан в надежде начать жизнь с чистого листа. Однако вскоре в новом доме начинают происходить жуткие вещи — дети видят странные вещи. Мать семейства Рэйчел преследует кукла, напоминающая погибшую дочь, а в подвале образуются трещины. Чтобы спасти семью, Рэйчел должна разгадать страшную тайну места, в котором был построен дом.

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Марлоу

Жанр: триллер, криминал, детектив

Неприятности в делах и одиночество частного детектива Филипа Марлоу не сулят в будущем ничего хорошего. Но появляется ослепительная блондинка, которая просит найти её бывшего. Поиск возлюбленного прекрасной незнакомки оказывается лишь малой частью большой загадки.

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Кит

Жанр: психологическая драма

Чарли – больной мужчина среднего возраста, живущий в крошечной квартирке и отчаянно пытающегося восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Брендан Фрейзер исполнил главную роль и претендует на «Оскар» за отличную игру в одной из самых необычных и трогательных историй года. 

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Супер Майк: Последний танец

Жанр: комедия, драма

История приключений стриптизера Майка и его танцевальной труппы. Премьера первого фильма «Супер Майк» состоялась в 2012 году, а сиквел «Супер Майк XXL» — в 2015 году. Новая часть станет завершающей. В ней компанию Ченнинг Татуму составит Сальма Хайек, которая исполнит роль светской львицы и новой подруги стриптизера.

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Стук в дверь

Жанр: апокалиптический психологический фильм ужасов

Семья решает провести отпуск в отдаленной избушке. Но их идиллическое спокойствие прерывается с появлением четырех вооруженных незнакомцев. Те требуют от героев пойти на огромную жертву, чтобы предотвратить конец света.

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Жанр: супергеройский экшн

Скотт Лэнг и Гоуп ван Дайн вместе с Генком Пимом и Джанет ван Дайн берутся исследовать квантовое измерение. Это приводит к тому, что микроскопическим супергероям придется встретиться с очень мощным врагом – Кангом Завоевателем.

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

Сериал «Справедливость» на СТБ

По сюжету 18-летняя Надя Матвиенко всю жизнь находилась под гиперопекой влиятельных родителей. Ее судьбу решал отец. И даже выбрал для нее жениха. Она учится в музучилище по классу фортепиано. Впоследствии собирается замуж за видного мужчину из достойной семьи. Сердце Надежды еще спит: у нее никогда не было того, что в книгах и кино называют любовью. А вот слово папы – закон. Она привыкла во всем слушаться, поэтому к ухаживаниям завидного жениха относится благосклонно. Но все меняется, когда в ее жизнь вторгаются настоящие чувства.

Теперь ей понадобятся годы терпения и упорной борьбы, чтобы вновь обрести любовь своего истинного избранника и воссоединить семью. Однако возможно ли это? Неужели на пути к счастью стоит злодей, которого следует впустить в свою жизнь?

Самые ожидаемые премьеры фильмов в феврале в 2023 году

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