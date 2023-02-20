Что приготовить на ужин в мультиварке: 10 рецептов

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Что приготовить на ужин в мультиварке: топ-10 простых рецептов

20.02.2023

Мультиварка – настоящее спасение для тех, кто не может себе позволить часами стоять у плиты. Участники кулинарного шоу «МастерШеф» поделились рецептами 10-ти вкусных идей, которые помогут разнообразить повседневный рацион. Что приготовить на ужин в мультиварке, читайте в материале.

Картофельный гратен с сырной корочкой

Potato breakfast gratin with parmesan

Ингредиенты:

  • 7–8 средних картофелин
  • 50 г сыра пармезан или российского
  • 50 г сыра грюйер, эдам или эмменталь
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 мл  сливок (жирностью 33%)
  • 1/4 ч. л. мускатного ореха
  • 2–3 веточки тимьяна
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • Соль, чёрный перец

Способ приготовления:

  1. Сливочным маслом смазать чашу мультиварки.
  2. Картофель очистить и нарезать тонкими дольками. Сыр натереть (треть отложить).
  3. Сливки в миске соединить с измельченным чесноком и мускатным орехом, посолить и поперчить.
  4. Выложить слоями в чашу мультиварки картофель, сыр и соус. Оставить на 10 мин., чтобы будущий гратен пропитался.
  5. Выпекать 40 мин. в режиме «Выпечка». За 10 мин. до окончания программы посыпать блюдо оставшимся сыром. Готовый гратен переложить на тарелку и украсить тимьяном.

Кукурузный суп на сливках

Hot Homemade Corn Chowder

Ингредиенты:

  • 4 ст. кукурузы
  • 1 ст. сливок (жирностью 10%)
  • 500 г отварного куриного филе
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г бекона
  • 1 луковица
  • 1 картофелина
  • 1 морковь
  • 2 ст. бульона
  • 2–3 пера лука-шалот
  • Соль, черный перец

Способ приготовления:

  1. В блендер переложить 2 ст. кукурузы, залить сливками и измельчить в пюре.
  2. В режиме «Выпечка» обжарить бекон в чаше мультиварки, пока из него не вытопится весь жир. Хрустящий бекон выложить на тарелку.
  3. Картофель  нарезать небольшими кубиками, морковь – мелкими. Луковицу нашинковать и обжарить в жире от бекона до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, картофель и морковь. Помешивая, обжаривать все вместе около 15 мин.
  4. Добавить в мультиварку бульон, довести до кипения и поставить режим «Суп» на 10 мин.
  5. Добавить кукурузное пюре на сливках и разобранное на волокна куриное филе. Посолить и поперчить.
  6. Готовый суп разлить по тарелкам, добавить ломтики бекона и рубленый лук-шалот.

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Гречаники с телятиной и салом

Vegetarian cutlets of buckwheat

Ингредиенты:

  • 300 г гpечневой кpупы
  • 500 г мяса (350 г телятины и 150 г свиного сала)
  • 2 большие луковицы
  • 1 яйцо
  • ½ пеpеспелого помидора
  • 1 лавровый лист
  • 3 ст. л. pастительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Гречневую крупу промыть, всыпать в чашу мультиварки и залить водой. Варить в режиме «Гречка» в течение 35 мин.
  2. С помощью мясорубки приготовить фарш из телятины и сала. Лук натереть на мелкой терке.
  3. В глубокой миске смешать яйцо, лук, фарш и приготовленную кашу. Посолить, поперчить и сформовать котлетки.
  4. Чашу мультиварки сбрызнуть маслом и разогревать 15 мин в режиме «Жарка». Выложить гречаники и закрыть крышку. Обжаривать 5 мин., затем перевернуть и обжарить еще 2 мин. с другой стороны.
  5. Добавить дольки переспелого помидора, лавровый лист и немного воды. Готовить в режиме «Тушение» около 15 мин. Подавать со свежей зеленью.

Треска по-норвежски с гарниром из горошка

Cod in cheddar sauce with peas, leeks and pancetta

Ингредиенты:

  • 1–2 тушки трески
  • 1 яйцо
  • 50 г сыра чеддер
  • 1 ч. л. майонеза
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 100 г лука-порей (белой части)
  • 400 г замороженного зеленого  горошка
  • 200 г ветчины
  • 60 мл сливок
  • Растительное масло
  • Специи по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Треску очистить от внутренностей и чешуи, натереть солью и специями. Нарезать рыбу стейками толщиной 1,5–2,5 см и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться на 30 мин.
  2. Тем временем для соуса взбить венчиком яйцо с горчицей. Добавить муку, майонез и тертый сыр. Все тщательно перемешать.
  3. Выбрать режим «Выпечка» и обжаривать треску на небольшом количестве растительного масла 15 мин. Выложить на рыбу соус и готовить до окончания программы. Приготовленную треску переложить в тарелку.
  4. Для гарнира ветчину нарезать кубиками. Лук-порей нарезать кружочками и обжарить в режиме «Жарка» на масле до прозрачности. Добавить ветчину и обжаривать еще 5–8 мин. Затем всыпать замороженный горошек и готовить, помешивая, до его мягкости. За 1 мин до готовности влить сливки и еще раз хорошо перемешать. Подавать с треской.

Свиные ребрышки в медовом соусе

grilled pork ribs

Ингредиенты:

  • 900 г свиных ребрышек
  • 5 ст. л. соевого соуса
  • 2 ч. л. меда
  • 2 зубчика чеснока
  • Тимьян
  • Специи по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. В миске смешать мед, соевый соус, измельченный чеснок и специи. Залить получившимся маринадом подготовленные ребрышки и оставить на 30 мин.
  2. Переложить ребрышки в чашу мультиварки и полить остатками маринада. Выложить тимьян. Готовить в режиме «Тушение» 2 ч. Готовые свиные ребрышки подавать с любым гарниром.

Кускус с куриным филе и овощами

Light healthy dietary salad with couscous, vegetables (zucchini, eggplant, carrots, sweet peppers, onions), chicken pieces on a dark wooden background. Top view.

Ингредиенты:

  • 350 г кускуса
  • 500 г куриного филе
  • 1 цукини
  • 1 баклажан
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать кубиками. Обжаривать, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки 12 мин. в режиме «Жарка».
  2. Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками.  Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим «Тушение» и готовить 20 мин.
  3. Влить 500 мл воды, выключить программу «Тушение» и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 мин. для набухания под закрытой крышкой. Разрыхлить и сразу подавать.

Спагетти с соусом песто

Italian pasta spaghetti with pesto green peas, mint, pistachios

Ингредиенты:

  • 500–700 г спагетти
  • 2 пучка базилика
  • 1 пучок петрушки
  • 70–80 г сыра пармезан или другого твердого сыра
  • 2 ст. л. кедровых орехов
  • 4 зубчика чеснока
  • 100–120 мл оливкового масла
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Для соуса песто чеснок измельчить. Сыр натереть на мелкой терке. В блендере смешать базилик, петрушку, сыр, кедровые орехи и чеснок. Пюрировать, постепенно подливая оливковое масло, до получения пастообразной массы.
  2. Вскипятить в мультиварке воду, подсолить и опустить спагетти. Варить в режиме «Варка» около 10 мин. Готовые спагетти переложить в глубокую миску или кастрюлю и заправить соусом песто. Перед подачей украсить тертым сыром и зеленью.

Говядина с паприкой

Meat stewed with vegetable in spicy tomato sauce.

Ингредиенты:

  • 1 кг говяжьей вырезки
  • 1–2 ст. л. томатной пасты
  • 2 моркови
  • 4 картофелины
  • 1 крупная луковица
  • 1–2 острых красных перца
  • ½ ч. л. паприки
  • 4 лавровых листа
  • Подсолнечное масло
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать небольшими кубиками и выложить в разогретую мультиварку. Добавить  2–3 ст. л. масла и хорошо обжарить говядину со всех сторон в режиме «Выпечка».
  2. Обжаренное мясо залить в чаше мультиварки 1 ст. кипятка. Посолить, добавить лавровый лист и паприку. Готовить 45 мин в режиме «Тушение».
  3. Морковь и картофель нарезать кусочками. Перец очистить от семян и нарезать кружочками. Лук нашинковать. Добавить овощи вместе с томатной пастой к мясу и тушить еще 30 мин. По необходимости доливать воду.

Печеночный торт с морковью

liver pie layer cake stuffed with carrots and onions

Ингредиенты:

  • 700 г куриной печени
  • 300 г кабачка
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сметаны
  • 56 ст. л. муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 200 г сыра
  • 4 крупных моркови
  • 2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 400 г майонеза
  • Зелень по вкусу
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Морковь и лук натереть на терке и обжарить на растительном масле в режиме «Выпечка». Выложить на тарелку и слегка остудить.
  2. Печень измельчить с помощью блендера или мясорубки. Добавить тертый кабачок, яйца, сметану, муку и разрыхлитель. Посолить и перемешать.
  3. Получившуюся массу вылить в чашу мультиварки и выпекать 60 мин. в режиме «Выпечка». Достать и разрезать на тонкие коржи.
  4. Для начинки натереть сыр и измельчить чеснок. Добавить майонез, морковь и лук. Тщательно перемешать и промазать печеночные коржи. Украсить рубленым зеленым луком, петрушкой или укропом. По желанию посыпать зернами граната. Отправить в холод на 1 ч.

Белая фасоль с грибами

Stewed white beans with mushrooms and tomatoes with spicy sauce in a black bowl.

Ингредиенты:

  • 300 г шампиньонов
  • 2 ст. белой фасоли
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 200 г томатов
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. красного острого перца
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Фасоль предварительно замочить.
  2. Лук нашинковать. Чеснок измельчить. Морковь и помидоры нарезать кубиками. Грибы нарезать пластинами. Обжаривать овощи в режиме «Жарка» 58 мин., затем добавить шампиньоны и готовить еще 10 мин. Посолить и поперчить.
  3. Выложить в чашу фасоль и залить 3 ст. воды. Выбрать режим «Тушение» и готовить 2 ч. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

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