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Инициатива Первомайского Молочно-консервного комбината в поддержку детей пострадавших от войны

17.02.2023

От войны пострадало немало детей. Больница Святого Николая во Львове приняли около 350 раненых детей и пролечили сотни-перемещенных детей.

Именно сюда Первомайский Молочно-консервный комбинат поставил Аналитический анализатор гемостаза, стоимостью более восьмисот тысяч грн. Приобрели по результатам благотворительной инициативы, где с каждой проданной банки сгущенки с малышом на упаковке, гривна шла на благотворительность.

Первомайский МКК не останавливался ни на день, чтобы поддерживать экономику, сотрудников, украинцев и конечно ВСУ. В компании говорят — помогать вместе с украинцами приятно и почетно.

Video: Инициатива Первомайского Молочно-консервного комбината в поддержку детей пострадавших от войны


Первомайский Молочно-консервный комбинат поставил Аналитический анализатор гемостаза, стоимостью более восьмисот тысяч гривен в поддержку детей пострадавших от войны

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