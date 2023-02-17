Инициатива Первомайского Молочно-консервного комбината в поддержку детей пострадавших от войны
От войны пострадало немало детей. Больница Святого Николая во Львове приняли около 350 раненых детей и пролечили сотни-перемещенных детей.
Именно сюда Первомайский Молочно-консервный комбинат поставил Аналитический анализатор гемостаза, стоимостью более восьмисот тысяч грн. Приобрели по результатам благотворительной инициативы, где с каждой проданной банки сгущенки с малышом на упаковке, гривна шла на благотворительность.
Первомайский МКК не останавливался ни на день, чтобы поддерживать экономику, сотрудников, украинцев и конечно ВСУ. В компании говорят — помогать вместе с украинцами приятно и почетно.
Video: Инициатива Первомайского Молочно-консервного комбината в поддержку детей пострадавших от войны
Первомайский Молочно-консервный комбинат поставил Аналитический анализатор гемостаза, стоимостью более восьмисот тысяч гривен в поддержку детей пострадавших от войны