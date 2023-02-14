Фільм “Україна. Інформаційні воїни” отримав дві премії на телефестивалі Люшон та готується до прем’єри на французькому каналі CANAL+DOCS

Документальний фільм, присвячений роботі команди Starlight Новини в перші місяці повномасштабної війни, створено французським продакшном Veilleur de Nuit у партнерстві зі Starlight Doc. Французькі глядачі побачать прем’єру фільму 22 лютого на CANAL + DOCS.

“Україна. Інформаційні воїни” — це історія про українських журналістів, редакторів та ведучих новин, які від 24 лютого 2022 року залишаються в ефірі, щоб протидіяти ворогу в інформаційному вимірі. Документальна робота розповідає про життя і роботу новин Starlight Media в перші, найскладніші місяці повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Анастасія Штейнгауз, очільниця Starlight Doc: “Для нас це не тільки національна, а і особиста історія. Історія про наших людей, більшість з яких ти знав як великих професіоналів багато років, але побачив в повному вимірі їх сміливість та відданість країні 24 лютого. Людей, які залишились жити та працювати зі сховищ телеканалу у столиці, довкола якої йшли складні бої. Кожен день роботи українських журналістів — це внесок у головну мету та мрію, нашу перемогу. Ми пишаємося ними як громадяни і як колеги, і дякуємо нашим партнерам, що їх історію побачать глядачі у Франції та за її межами”.

Фільм вже отримав визнання на Люшонському телевізійному фестивалі, де “Україна. Інформаційні воїни” було відзначено спеціальною міжнародною премією та спеціальною премією від журі. 22 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення, CANAL+DOCS представить фільм французьким глядачам.

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Режисер фільму — Лоран Жа, співавторка — ведуча “Фактів” ICTV Інна Шевченко. Продюсер “Україна. Інформаційні воїни” — Жан-Марк Гірі.

В Парижі, у кінотеатрі MK2 Odéon, 16 лютого відбудеться допрем’єрний показ “Україна. Інформаційні воїни”. Початок о 20:00. Якщо ви наразі знаходитесь у столиці Франції, ми радо запрошуємо вас відвідати цей захід. Для цього, повідомте про можливість прийти листом на адресу boiko.v@slm.ua

Адреса кінотеатру: 113 Bd Saint Germain Paris 6e

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