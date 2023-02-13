Григорий Решетник о перипетиях участниц проекта «Холостяк», следующего главного героя и разводе Добрынина и Квитковой

Ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник дал эксклюзивное интервью KP.UA, в котором больше рассказал о бурном обсуждении 12 сезона, поисках нового героя романтического реалити, а также прокомментировал развод Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Больше — читайте дальше.

О проекте «Холостяк»

Романтика – это то, что стремится сохранить в своих отношениях и в своей реальности каждая пара, разве нет? Красивые свидания, неожиданные сюрпризы, милые подарки друг другу, цветы, теплые эмоции. И – безусловное увлечение друг другом.

Конечно, в течение жизни обыденность нас постепенно поглощает, на первый план выходят ежедневные важные дела, могут возникнуть разные взгляды на определенные вещи, но начало отношений – это стопроцентная романтика и яркость эмоций. Проект «Холостяк» именно об этом – о зарождении любви, поэтому мы хотим вдохновлять наших зрителей. Хотим дать им возможность хотя бы на несколько часов отвлечься от собственных проблем и погрузиться в мир, где бурлит любовь и все только начинается. А также напомнить, что любая романтика – только в наших руках.

А заявления о том, что проект идеализирует героя – это уже классика, которая всегда возникает почему после того, как участницы или участники увидели себя в эфире. Когда девушки и мужчины участвуют в проекте, у них нет никаких претензий ни к Холостяку, ни к Холостячке. Они наслаждаются процессом, ходят на свидания, строят отношения, влюбляются и отстаивают свою точку зрения. А потом меняют ее – и в соцсетях рассказывают совсем другое. Как говорится, нужно все делать в моменте. Если что-то не устраивает, надо сказать Холостяку на свидании, а не после эфира, когда прошло много времени. Так же, если что-то не устраивало Алекса в девушках, ему нужно было это сказать сразу, возможно, что-нибудь переспросить или поступить по-другому. А если ты уже сделал свой выбор, то неси за него ответственность, потому что это твоя жизнь.

Это нормально, когда участники реалити хотят выглядеть лучше в глазах зрителей, в глазах самих себя и повысить свою самооценку. И это говорит о том, что они не останавливаются в своем развитии. Но я – за честность, откровенность, чтобы все претензии были в моменте, и в проекте мы им эту возможность даем, ведь у нас – реалити.

Более того, мы остаемся самым популярным, обсуждаемым реалити, об этом ежегодно свидетельствуют цифры просмотров, поэтому мы продолжим показывать, как можно строить отношения, устраивать свидания, делать сюрпризы друг другу и создавать романтику. Ведь быта в нашей повседневной жизни и так много.

О следующем главном герое «Холостяка»

Каждый наш Холостяк – максимально открытый для девушек, максимально искренний в своих действиях, эмоциях и поступках. И максимально честен в стремлении найти любовь именно на проекте.

Если же мы говорим о роде занятий, то команда ориентируется на запрос аудитории – какие мужчины вдохновляют ее в определенный момент или привлекают. И пытается задать планку, так сказать. Да, был период, когда это был принц. А потом в четвертом сезоне, это был 2014 год, у нас появился первый украинский Холостяк — львовянин Константин Евтушенко, который сразу покорил всю женскую аудиторию не бизнесом, а замечательным украинским языком. За ним был футболист Сергей Мельник – и люди нам писали: «А кто это, никогда не слышала о таком, что – не нашли кого-нибудь более известного?» (смеется). А потом был Никита Добрынин, которого среди других претендентов выбрали именно наши зрители.

Сейчас мы тоже видим изменения в восприятии зрителями «главных героев». Идеальный образ украинского мужчины – уже точно не принц. Теперь самый желанный Холостяк для них – украинский военный, который защищает нас каждый день. Мы слышим этот запрос, и он отзывается с нашим внутренним желанием по поводу того, каким бы нам хотелось видеть следующий сезон.

Есть ли альтернатива «Холостяку»

Честно говоря, альтернативы «Холостяку» и «Холостячке» на украинском ТВ не существует, я могу об этом уверенно сказать. Ведь эти проекты о настоящих эмоциях, о равном праве выбора в отношениях, который есть и у мужчины, и у женщины. Аудитория это чувствует и отвечает нам многолетней любовью. Подтверждение этому – и успех каждого сезона, когда «Холостяк» или «Холостячка» по результатам телесмотрения становится лучшей программой, и невероятная вовлеченность зрителей, потому что выбор наших героев обсуждают, без преувеличения, на каждом шагу. В топ-10 самых популярных запросов украинцев в Google за 2022 был только «Холостяк», все остальные темы касались войны.

Поэтому да, мы всегда в поисках главных холостяков и холостячек, за которых украинцы будут переживать как за самих себя. Поэтому если вы нас читаете и готовы встретить свою половинку именно в нашем реалити – заполняйте анкеты на сайте СТБ. Мечтаем, чтобы как можно скорее наступила наша победа над врагом, чтобы начать работу над новой историей, ведь производство этих проектов очень зависит от ситуации в стране.

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О разводе Никиты Добрынина и Даши Квитковой

Признаюсь, что для меня новость о разводе Даши и Никиты стала большой неожиданностью. В последнее время мы редко общались, но их любовь зародилась на нашем проекте, мы с Кристиной были на их свадьбе, и у меня разрывается сердце, когда такое происходит. Я сейчас не только о Даше и Никите, а в общем о парах, любых, особенно когда уже есть детки. Даша и Никита демонстрируют очень достойный пример цивилизованного расставания – это вызывает большое уважение.

Но из-за того, что кто-то расстается, люди не должны разочаровываться ни в любви как таковой, ни в институте брака, ни в поисках своей второй половинки и создании семьи – и именно об этом был мой пост. Да, я такое часто пишу, в моей ленте много фото с женой и детьми, много размышлений на тему семейных ценностей, так что это точно не было рандомное сообщение, которое могло бы кого-то оскорбить.

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