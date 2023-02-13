Завтраки из овсянки: что приготовить быстро и вкусно

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Что приготовить на завтрак из овсянки: советы от участницы «МастерШеф»

13.02.2023

Овсянка — отличная идея для вкусного и полезного завтрака. Овсяные хлопья содержат заряжающие бодростью медленные углеводы, а также витамины и минералы, так необходимые нашему организму. При этом каждое утро есть кашу необязательно. Есть масса блюд, которые можно быстро и просто приготовить из овсяных хлопьев. Участница «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась рецептами самых аппетитных и сытных завтраков из овсянки.

Ягодный крамбл

что приготовить на завтрак из овсянки

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Ингредиенты:

  • Свежие или замороженные ягоды — 4 ст. л. 
  • Овсяные хлопья — 4 ст. л.
  • Кардамон — ½ ч. л.
  • Растительное масло — 1—2 ст. л. 
  • Мед — 2 ч. л. 

Способ приготовления:

  1. Ягоды промыть или предварительно разморозить. Выложить на дно порционной керамической формы и полить 1 ч. л. меда.
  2. В отдельной емкости смешать овсяные хлопья, кардамон, масло и оставшийся мед. Выложить поверх ягод.
  3. Выпекать 1015 мин. при 200 °С. Крамбл готов, когда ягоды пустили сок, а верхушка подрумянилась. Готовое блюдо можно подать горячим с шариком мороженого.

Домашняя гранола

завтраки из овсянки

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Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 4. ст. 
  •  Цукаты — ¾ ст.
  • Орехи и семечки — ¾ ст.
  • Сухофрукты или сушеные ягоды — ½ ст. 
  • Мед — 4 ст. л. 
  • Растительное масло — 2 ст. л. 
  • Корица — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 мин. Хлопья, цукаты, рубленые орехи и семечки смешать. Пропорции можно варьировать по своему вкусу.
  2. В сотейник налить мед, масло и добавить корицу. Нагревать, помешивая, пока смесь не станет более жидкой.  
  3. Залить медовой смесью хлопья и хорошо перемешать.
  4. Выложить будущую гранолу на выстланный пергаментом противень. Выпекать 1520 мин. при 175 °С, время от времени помешивая. К готовой остывшей граноле добавить любимые сухофрукты или сушеные ягоды. Подавать с йогуртом или апельсиновым соком.

Смузи из красной и черной смородины

что приготовить на завтрак

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 2 ст. л. 
  • Красная смородина — 1 ст. 
  • Черная смородина — 1/3 ст. 
  • Банан — 1  шт.
  • Натуральный йогурт — 150 мл 
  • Мороженое (можно заменить творогом) — 200 г 
  • Мед — по вкусу 

Способ приготовления:

  1. В чашу блендера поместить овсяные хлопья и смолоть в муку.
  2. Добавить свежую или замороженную смородину и крупно нарезанный банан. Измельчить все вместе в пюре.  
  3. Добавить к ягодной смеси мороженое (творог), йогурт и мед. Взбивать до получения однородной массы.
  4. Готовый смузи разлить по стаканам и украсить ягодами.

Кокосовое овсяное печенье

печенье из овсянки на завтрак

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Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 75 г 
  • Цельнозерновая мука — 70 г 
  • Кокосовая стружка — 60 г 
  • Растительное масло — 6 ст. л. 
  • Мед — 4 ст. л. 
  • Сода — 1 ч. л. 
  • Лимонный сок — 1 ст. л. 

Способ приготовления:

  1. Сухие ингредиенты смешать.
  2. Растительное масло соединить с медом. Погасить соду лимонным соком и добавить в медово-масляную смесь.
  3. Влить жидкие ингредиенты в сухие и перемешать.
  4. Противень выстлать пергаментной бумагой. Влажными руками сформировать шарики, выложить на бумагу и слегка приплюснуть ложкой, придавая форму печенья.
  5. Выпекать 10 мин. при 200 °С.

Банановый хлеб без сахара

диетический банановый хлеб

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Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 1 ст. 
  • Банан — 3 шт.
  • Молока — ½ ст. 
  • Корица — 1 ч. л. 

Способ приготовления:

  1. Смолоть в муку 3/4 ст. овсяных хлопьев.
  2. В чашу блендера положить банан, корицу и молотые хлопья. Залить молоком и взбить.
  3. Всыпать цельные хлопья и ложкой перемешать до однородности. По желанию можно добавить сухофрукты или рубленые орехи.
  4. Вылить тесто в прямоугольную форму и выпекать 11,5 ч при 180 °С.

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