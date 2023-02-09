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Датагруп-Volia объявила о закупке оборудования для повышения энергонезависимости собственной сети

09.02.2023

Отключения электроэнергии влияют на все сферы экономики, а компании ищут возможности для бесперебойного предоставления услуг. Датагруп-Volia инвестирует более 70 млн грн в энергонезависимость сети. Компания уже имеет более 300 генераторов и 23000 аккумуляторных батарей. В ближайшее время ожидают еще сотни генераторов и 4000 аккумуляторов. Это позволит значительно повысить уровень надежности сети во время массовых отключений электроэнергии. Датагруп-Volia продолжает работать, для того чтобы повышать автономность сети при любых обстоятельствах и предоставлять услуги связи бесперебойно.

Video: Датагруп-Volia объявила о закупке оборудования для повышения энергонезависимости собственной сети


Датагруп-Volia инвестирует более 70 млн грн в энергонезависимость сети. Компания уже имеет более 300 генераторов и 23000 аккумуляторных батарей. В ближайшее время ожидают еще сотни генераторов и 4000 аккумуляторов.

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