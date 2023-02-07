«ДНК. Свої»: как обратиться за помощью

«ДНК. Свої» — спецпроект собственного производства телеканала СТБ и «Таємниці ДНК», который поможет украинцам найти близких. Ведь невозможно стоять в стороне, когда российские оккупанты забирают украинцев в плен, разлучают детей с матерями и вывозят их в российские интернаты. Команда проекта будет помогать воссоединиться семьям, потерявшим связь с близкими в результате бомбардировок, оккупации, плена, принудительных депортаций. Истории, окутанные войной и разлукой, сверхсложный поиск пропавших без вести и щемящие встречи состоятся прямо в студии проекта. Как обратиться за помощью на проект «ДНК. Свої» — читайте в материале.

Если вы потеряли связь с родными – пишите на почту:

dnk@slm.ua

Мли звоните по номерам горячей линии:

+38(067)690-56-69,

+38(067)690-56-91.

Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Решение об участии в рассмотрении каждой конкретной ситуации принимается производителем проекта.

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