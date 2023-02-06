Православные церковные праздники в феврале 2023: полный список

Церковные праздники в феврале 2023: календарь по дням

Февраль 2023 года принесет православным верующим сразу несколько важных церковных праздников. Среди них – Сретение Господне. Какие еще церковные праздники ждут православных верующих в феврале 2023 года – узнайте в календаре STB.UA.

1 февраля — преподобного Макария Египетского, Макария Печерского;

2 февраля — преподобного Евфимия Великого;

3 февраля — преподобного Максима Исповедника;

4 февраля — апостола от 70-ти Тимофея;

5 февраля — священномученика Климента и Агафангела Римлянина;

6 января — преподобной Ксении, мучеников Вавилы, Тимофея и Агалия;

7 февраля — святителя Григория Богослова; иконы Божьей Матери «Утоли моя печали»;

8 февраля — преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей;

9 февраля — перенесение мощей святого Иоанна Златоуста;

10 февраля — преподобного Евфрема Сирийца;

11 февраля — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;

12 февраля — Собор трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста;

13 февраля — бессребреников мучеников Кира и Иоанна; мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии;

14 февраля — мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана;

15 февраля — Сретение Господне;

16 февраля — праведного Симеона и пророчицы Анны Провидицы;

17 февраля — Промытаря и Фарисея;

18 февраля — святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, поминальная родительская суббота;

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19 февраля — преподобных Вукола и Варсонофия;

20 февраля — преподобных Луки и Парфения;

21 февраля — великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы;

22 февраля — мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского;

23 февраля — священномученика Харалампия и тех, кто с ним;

24 февраля — блудного сына священномученика Власия;

25 февраля — святителей Мелетия и Антония, святителя Алексия Киевского;

26 февраля — преподобных Мартиниана, Зои, Светланы, Стефана;

27 февраля — равноап. Кирилла, учителя славян; начало Великого поста;

28 февраля — апостола от 70-ти Оносима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.

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